René van der Gijp dreigt te stoppen met VI: ‘Krankzinnig, ik wil dat Johan Derksen dit terugneemt’

René van der Gijp dreigt te stoppen met Vandaag Inside als Johan Derksen dinsdagavond niet door het stof gaat, zo laat de televisiepersoonlijkheid dinsdagochtend weten aan De Telegraaf. Volgens de ochtendkrant lijkt het begin van het einde nu écht te zijn ingezet.

Maandagavond escaleerde het volledig aan tafel van het succesvolle praatprogramma, toen Derksen duidelijk liet blijken niet tevreden te zijn over het huidige format. Bepaalde woorden van de Snor zijn bij Van der Gijp in het verkeerde keelgat geschoten, met name de term ‘kutprogramma’.

“Weet je wat het is. Ik kom waarschijnlijk andere mensen tegen dan Johan”, begint Gijp zijn verhaal. “Als ik op een terrasje zit, heb alleen maar mensies die op mijn rug slaan en zeggen: ’lekker programma man’. Johan heeft juist weer fans die zeggen: wat jij zegt over politiek, klimaat en stikstof… dat is het helemaal.”

Volgens Van der Gijp wordt Derksen ‘gek’ als het niet over zijn aangeleverde onderwerpen gaat. “Dan denk ik, doe eens normaal joh. Het is een oude zure man die iedere dag stampvoetend terugrijdt naar Grolloo. Dat moet je niet willen joh.”

Van der Gijp is van mening dat Derksen alleen maar met zichzelf bezig is. “Het is van een triestigheid wat daar gebeurde. Ik zal vanavond ook eerlijk zeggen – en dat meen ik uit de grond van mij hart – dat ik niet meer aan tafel ga zitten met iemand die zijn eigen programma kut noemt. Dat ga ik écht niet doen.”

Het is volgens Van der Gijp goed mogelijk dat het dinsdagavond de laatste uitzending is. “Dat zou kunnen ja. Ik wil dat hij het terugneemt. Dit is krankzinnig. Als ik Marco Louwerens en John de Mol was, dan zou ik zeggen tegen Johan: ’als je het een afschuwelijk programma vindt, stop er dan mee’. Doe dit de kijker niet aan.”

Presentator Wilfred Genee was dinsdagochtend volgens De Telegraaf niet bereikbaar voor commentaar, maar Van der Gijp weet wel hoe hij erover denkt. “Wilfred is er al helemaal klaar mee. Die gaat daar niet alleen zitten met Johan.”