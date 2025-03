Remko Pasveer valt geblesseerd uit bij Ajax; vervanger keept eerste duel sinds 6 december 2023

Remko Pasveer is donderdagavond tijdens de eerste helft van Ajax – Eintracht Frankfurt geblesseerd uitgevallen. De doelman van de Amsterdammers voelde na twintig minuten aan zijn lies, en ging er vervolgens bij zitten. Jay Gorter verving hem.

Pasveer, die enigszins geëmotioneerd leek toen hij het veld verliet, was net terug van een rugblessure. Daardoor miste hij de Eredivisie-wedstrijden tegen Go Ahead Eagles (2-0 zege) en Almere City FC (0-1 zege).

Matheus verving hem onder de lat tijdens die duels, maar is in de Europa League niet speelgerechtigd. Daarom viel Gorter donderdag in voor Pasveer.

Voor Gorter is het zijn eerste officiële wedstrijd sinds 6 december 2023. Toen stond hij onder de lat tegen RKC Waalwijk. Sindsdien kwam de doelman, mede door blessureleed, niet meer in actie.

Ajax – Frankfurt staat momenteel 1-1. Brian Brobbey opende de score in de tiende minuut, door een voorzet van Jordan Henderson binnen te koppen. Via een door Brobbey aangeraakt afstandsschot van Hugo Larsson werd het vlak na de invalbeurt van Gorter 1-1.