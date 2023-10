Real Sociedad wint simpel mede dankzij mooie individuele actie Méndez

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 20:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:58

Real Sociedad heeft dinsdagavond simpel afgerekend met Red Bull Salzburg in groep E van de Champions League: 0-2.

De Oostenrijkse ploeg kwam in eigen huis tot weinig kansen en moest toekijken hoe Sociedad al in de eerste helft het verschil maakte. Mikel Oyarzabal en Brais Méndez kwamen tot scoren namens de Spanjaarden, waarbij vooral de goal van laatstgenoemde fraai was.

Bij beide ploegen stonden veel van de vaste namen in de basis. Zo koos Salzburg-trainer Gerhard Struber voor Oskar Gloukh in de basis. De negentienjarige Israëliër staat te boek als een groot talent en mag dus ook al in actie komen in de Champions League.

Aan de kant van Sociedad begonnen onder meer Oyarzabal en voormalig Real Madrid-talent Takefuso Kubo in de basis. De carrière van laatstgenoemde raakte in de Spaanse hoofdstad redelijk in het slop, maar Kubo heeft bij Sociedad zijn vorm hervonden.

Al binnen zeven minuten namen de Spanjaarden de leiding. Op aangeven van Méndez plaatste Oyarzabal de bal knap in de verre hoek, waarbij de Salzburg-doelman aan de grond genageld leek te staan: 0-1.

Zo'n twintig minuten later wist de aangever van het openingsdoelpunt zijn eigen naam ook op het scorebord te zetten. Bij een snelle counter ontving Méndez op eigen helft de bal en zette een mooie solo in richting het doel van de tegenstander, waar hij vervolgens kalm binnenschoot: 0-2.

In het tweede bedrijf werd Salzburg iets sterker, maar tot grote mogelijkheden leidde dat, op een paar kansen vlak voor het eindsignaal na, niet. De ploeg uit het Alpenland kreeg nog een strafschop, maar deze beslissing werd door de VAR teruggedraaid. De 0-2 tussenstand werd uiteindelijk tot eindstand gekroond.