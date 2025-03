Real Madrid-reserve Luka Modric (39) twijfelt geen moment en heeft duidelijk toekomstplan

Later dit jaar viert hij zijn veertigste verjaardag, maar Luka Modric denkt nog niet aan stoppen met voetballen. Volgens Fabrizio Romano wil de Kroatische legende na dit seizoen nog zeker één jaar wachten met zijn kicksen aan de wilgen hangen en er is maar één club waar Modric dat jaar wil doorbrengen.

De afgelopen seizoenen werd de speeltijd van de enkelvoudig Ballon d’Or-winnaar steeds geringer. In de huidige voetbaljaargang komt Modric nog regelmatig in actie, maar dat moet hij vaker wel dan niet doen als invaller.

De trainer die hem zo vaak op de bank plaatst, Carlo Ancelotti, spreekt nochtans met niets dan lof over Modric. “Modric is een geschenk voor het voetbal," zei Ancelotti tijdens zijn persconferentie na de 2-0 overwinning op Girona in februari, waarin de routinier een fabelachtig doelpunt verzorgde.

“Hij moet doorgaan zolang hij wil. Wat hij ook doet, hij doet het goed. Het voetbal, en wij bij Real Madrid, hebben geluk gehad dat hij er als legende is. Hij is een geschenk, met zijn kwaliteiten en zijn professionaliteit”, besloot de Italiaanse succestrainer zijn lofzang.

Modric neemt het advies van Ancelotti schijnbaar ter harte, want volgens Fabrizio Romano is de wereldmiddenvelder van plan zijn carrière bij Real Madrid met één seizoen te verlengen.

“Zijn wens is om bij de club te blijven en een nieuw contract tot juni 2026 te tekenen.” De huidige verbintenis van Modric loopt komende zomer af.

Of volgend seizoen zijn laatste is, wordt niet duidelijk uit de berichtgeving.