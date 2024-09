Real Madrid komt na eigen doelpunt Courtois op stoom en wint ruim in Bernabéu

Na een moeizame wedstrijd heeft Real Madrid toch drie punten overgehouden aan het duel met Espanyol. Los Blancos keken tien minuten na rust tegen een 0-1 achterstand aan na een vrij bizar eigen doelpunt van Thibaut Courtois. Het bleek een wake up call voor de tot dan toe matig spelende Madrilenen, die dankzij Dani Carvajal, Rodrygo, Vinícius Júnior en Kylian Mbappé toch nog ruim wonnen: 4-1.

Real Madrid haalde in de eerste helft niet het beste uit zichzelf naar boven, waardoor Espanyol relatief makkelijk standhield. Gevaarlijk werden los Merengues hier en daar wel. Zo moest Espanyol-doelman Joan García handelend optreden na een schot van Mbappé en herhaalde dat scenario zich halverwege de eerste helft. Het tempo lag te laag, en dat was terug te zien aan het gebrek aan actie voor het doel.

Vlak na rust kreeg Real Madrid een flinke tik te verwerken. Linker middenvelder Jofre Carreras zag een zee aan ruimte voor zich aan de linkerkant van het veld en sprintte richting de zestien. Daar wist hij ondanks de aanwezigheid van Arda Güler voor te geven. Daarmee leek het gevaar geweken, daar er geen teamgenoot in de buurt stond. Tot ongeloof van Bernabéu belandde de bal via de binnenkant van het rechterbeen van Courtois toch in het doel: 0-1.

De vrij ongelooflijke tussenstand bleef slechts vier minuten op het bord staan. Opnieuw werd het doelpunt mogelijk gemaakt door ernstige fouten. verdediger Carlos Romero liet zich in zijn eigen zestien de kaas van het brood eten door Bellingham, wiens voorzet onder doelman Joan García schoot. De bal bleef liggen op de doellijn en Carvajal ramde binnen: 1-1.

Real Madrid trok ten aanval en ook de verdedigers droegen hun steentje bij. Militão stak het veld over en gaf mee aan Mbappé, die op zijn beurt Rodrygo een enorme kans bood. De Braziliaan schoot teleurstellend hoog over vanaf randje zestien. Espanyol rook ondertussen mogelijkheden en het was opnieuw Jofre die gevaarlijk werd. Ditmaal redde Courtois.

Steeds nadrukkelijker zocht Real Madrid naar het doel van Espanyol, dat soms met meer geluk dan wijsheid overeind bleef staan. Zo leidde een snelle aanval tot liefst twee schietkansen voor Fran García, die zijn pogingen gekeerd zag worden. Nog in diezelfde aanval zag ook Luka Modric zijn schot gekeerd worden door de Catalaanse defensie, waarna Mbappé hard over schoot.

Toch zou het goed komen voor Real Madrid. Een kwartier voor tijd gaf Vinícius Júnior een heerlijke voorzet met buitenkant voet. Rodrygo dook op achter de laatste linie van Espanyol en tikte binnen: 2-1. Enkele minuten later werd Espanyol knock-out geslagen. Na balverlies op het middenveld nam Mbappé over. De Fransman stuurde Vinícius weg en hij schoof beheerst binnen in de verre hoek: 3-1.

Vlak voor tijd kreeg Real Madrid een vrij opmerkelijke penalty mee. Romero hield ruim voor de zestien Endrick stevig vast, en laatstgenoemde weigerde pas te vallen totdat hij in de zestien was gearriveerd. Tot ongeloof van Romero en Espanyol wees de arbiter naar de strafschopstip. Mbappé benutte het buitenkansje: 4-1.