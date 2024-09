Diant Ramaj heeft vrijdag bij zijn derde wedstrijd ooit voor Jong Ajax een hoofdrol opgeëist. De keeper sleepte de Amsterdamse beloften met een schitterende reflex in blessuretijd naar een 0-1 overwinning bij SC Cambuur, dat nog altijd geen wedstrijd heeft gewonnen in het nieuwe Kooi Stadion. Bij Jong PSV leidde Isaac Babadi met een knappe actie de openingstreffer tegen TOP Oss in (0-3 winst). Verder wist stuntploeg Helmond Sport de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie te behouden dankzij een verrassende 2-3 zege bij De Graafschap.

SC Cambuur - Jong Ajax 0-1

Jong Ajax-doelman Ramaj, die zijn plek in het eerste kwijt is aan Remko Pasveer, werd in de 25stse minuut geklopt door een kopbal van Michael de Leeuw, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege een duwfout van de spits van Cambuur. Kort na rust greep Jong Ajax de leiding. Een schot van de zestienjarige Jorthy Mokio, die afgelopen zomer overkwam van KAA Gent, werd aangeraakt door een speler van Cambuur en belandde zo in het doel van de thuisploeg: 0-1.

De Leeuw kreeg twaalf minuten voor tijd de uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar schoot oog in oog met Ramaj wild over. In de slotfase wist de Kosovaars-Duitse keeper van Jong Ajax zich te onderscheiden met een knappe redding op een poging van dichtbij door Steyn Potma uit een scrimmage. Ramaj stak precies op tijd zijn hand uit en werd bejubeld door zijn ploeggenoten.

TOP Oss - Jong PSV 0-3

De beloften van PSV hadden de vorige zes keer verloren op bezoek bij TOP Oss en leken vastberaden om die reeks ten einde te brengen. Al in de tweede minuut kwam Jong PSV op voorsprong. Babadi maakte met een sleepschijnschot ruimte voor een schot met links, dat half gekeerd werd door Mike Havekotte. De rebound was een simpele intikker voor Tai Abed: 0-1.

Vier minuten later verdubbelden de Eindhovenaren de score. Dit keer was het Jesper Uneken die een simpele rebound afrondde na een halve redding van Havekotte: 0-2. Vlak voor rust kwam TOP Oss dicht bij de aansluitingstreffer, maar Mitchell van Rooijen raakte bij een vrije poging de lat. TOP Oss-trainer Sjors Ultee greep in de rust hard in met een drievoudige wissel, maar het mocht niet baten voor de thuisploeg. Door te profiteren een fout in de opbouw besliste Abed de wedstrijd acht minuten voor tijd. De rechtsbuiten bleef oog in oog met Havekotte ijzig kalm: 0-3.

Jong AZ - Vitesse 0-1

Zeven minuten na het startsignaal kwam Vitesse dicht bij de openingstreffer, maar Andy Visser kopte net naast. Kort na rust had Jong AZ juist het eerste doelpunt van de wedstrijd moeten maken, maar Ro-Zangelo Daal liftte de bal in vrije positie onvoldoende om doelman Tom Bramel te verschalken. Vitesse scoorde korte tijd later, in de 56ste minuut schitterend via Miliano Jonathans. De linksbenige nummer 10 kwam vanaf de rechterpunt van het strafschopgebied naar binnen en krulde de bal fraai in de verre hoek: 0-1. Negen minuten later raakte Vitesse de lat via een bijna ingewaaide voorzet van Mees Kreekels.

MVV Maastricht - FC Volendam 2-2

MVV opende sterk in eigen huis, miste in de openingsfase een aantal grote kansen, maar kwam na veertien minuten alsnog op voorsprong. Nabil El Basri kopte een voorzet van Lars Schenk krachtig binnen: 1-0. Volendam wist de wedstrijd daarna volledig te kantelen. Kort voor rust kreeg Henk Veerman veel ruimte om de bal in het strafschopgebied te controleren. De Volendamse spits maakte daar optimaal gebruik van door hard af te drukken: 1-1. Veerman tekende na een uur spelen ook voor de 1-2, door te profiteren van zwak uitverdedigen door Özgür Aktas. MVV in blessuretijd nog wel een punt. Sven Braken legde de bal in het strafschopgebied terug op Camil Mmaee, die beheerst afrondde: 2-2.

De Graafschap - Helmond Sport 2-3

Helmond Sport wist de ban op de Vijverberg binnen het kwartier te breken. Dario Sits behield het overzicht, waarna Théo Goliard van dichtbij kon afronden: 0-1. Sits was vrijdagavond uiterst belangrijk voor de bezoekers. Net voordat er dertig minuten op de klok stond, kopte hij op aangeven van debutant Justin Ogenia hard raak: 0-2. De Graafschap vond halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer via Ibrahim El Kadiri, die de lange hoek vond: 1-2.

De Graafschap leek even langszij te komen, echter had Yannick Eduardo pech met een kopbal op de buitenkant van de paal. Vervolgens tilde Helmond Sport de marge weer naar twee. Jonas Scholz mocht een hoekschop op de borst aannemen en rondde daarna af: 1-3. Eduardo zorgde nog voor de 2-3, verder dan de aansluitingstreffer kwam De Graafschap alleen niet meer.

Excelsior - Telstar 3-2

Beide ploegen kregen voor rust kansen, maar het was Excelsior dat daar het meest effectief mee omging. Jacky Donkor zette de Kralingers na een half uur spelen op voorsprong door op aangeven van Noah Naujoks bij de tweede paal binnen te tikken: 1-0. Vlak voor rust wist Excelsior de marge te verdubbelen. Seydou Fini ontliep buitenspel en had de hoek voor het uitkiezen: 2-0. Halverwege de tweede helft knokte Telstar zich terug in de wedstrijd. Youssef El Kachati prikt knap binnen nadat de ingevallen Reda Kharchouch mooi door kopte: 2-1.

Ilias Bronkhorst deed vervolgens zijn oude ploeg pijn met een knappe goal: 3-1. Excelsior was hierna nog niet in veilige haven, want Mohamed Hamdaoui bracht de spanning in het duel in de slotfase helemaal terug met een schot van buiten de zestien in de kruising: 3-2.

FC Den Bosch - ADO Den Haag 2-0

Binnen het kwartier was de voorsprong voor FC Den Boscsh een feit. Rik Mulders kwam door over de rechterkant en gaf de bal voor, waarna Törless Knöll met het hoofd doel trof: 1-0. ADO dacht direct te reageren, echter werd een treffer van Diogo Tomas tot teleurstelling van de bezoekers afgekeurd. Direct na rust maakte de jarige Knöll ook zijn tweede van de avond nadat een bal voor zijn voeten belandde toonde hij zich scherp: 2-0.

FC Eindhoven - FC Dordrecht 0-0

Voor rust was FC Eindhoven tot twee keer toe dicht bij de openingstreffer. Rangelo Janga schoot alleen net naast, terwijl Sven Simons ook tweemaal aanspraak maakte op een treffer. Dordrecht liet zich in het tweede bedrijf meer gelden. Al maakte de thuisploeg het meeste aanspraak op de winst via invaller Joey Sleegers, die de bal op de paal krulde. Beide ploegen moesten uiteindelijk genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel.

FC Emmen - Roda JC Kerkrade 1-3

Roda JC kwam tegen FC Emmen al vroeg in het duel op voorsprong via Thibo Baeten, die de Kerkraders via een been van een tegenstander een fijne start bezorgde: 0-1. De tweede helft was nog geen vijf minuten oud toen Mike te Wierik Emmen weer op gelijke hoogte bracht. De verdediger kopte een hoekschop van Thorben Rhein bij de tweede paal binnen: 1-1. Toch was het Roda dat uiteindelijk aan het langste eind trok. Koen Jansen kreeg alle ruimte en had een panklare voorzet in huis op Baeten, die overtuigend zijn tweede van de avond maakte: 1-2. In blessuretijd zorgde Tiago Çukur vanaf de strafschopstip nog voor de 1-3.