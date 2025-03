Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay wijzen eensgezind absolute uitblinker tijdens PSV - Ajax aan

PSV had zondagmiddag op geen enkel moment kans op een overwinning op Ajax, zo luidt de conclusie bij NOS Studio Voetbal. Onder meer Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart zagen een ijzersterk Ajax. Beide heren wijzen dezelfde uitblinker aan.

Afellay zag de ploeg van Francesco Farioli de strijd op het middenrif winnen. “Ajax speelde iedere keer een middenvelder vrij. Of het nou Henderson was, of Taylor, die overigens een geweldige wedstrijd speelde.”

De linkspoot had tijdens het duel te maken met Joey Veerman als directe tegenstander en kwam daar vrijwel steevast als winnaar uit de strijd. “Taylor kwam non-stop eroverheen en liep Veerman helemaal aan gort”, zag Afellay.

“PSV kreeg daar geen enkel moment grip op. Sterker nog, Ajax heeft verzuimd om groter afstand te nemen van PSV in de eerste helft.”

Rafael van der Vaart is het met zijn tafelgenoot eens. “Het is niet dat Ajax nou zo geweldig speelde. Maar als PSV aan de bal zó slecht is, dan is het heerlijk druk zetten voor Ajax.”

“Uiteindelijk stond PSV onder druk en was het niet in vorm en speelt Ajax een heerlijke wedstrijd”, deelt Van der Vaart de complimenten uit aan de Amsterdammers, alvorens hij dezelfde speler uitlicht als Afellay.

“Taylor op Veerman… Hij heeft hem, zoals Ibi net al zegt, helemaal zoek gespeeld.”