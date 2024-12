PSV wil tot medio 2027 door met uitblinker uit topper tegen Feyenoord

PSV wil het aflopende contract van Mauro Júnior tot medio 2027 verlengen, zo meldt journalist Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De regerend landskampioen is al langere tijd in gesprek met de 25-jarige Braziliaan.

Mauro behoorde zondag tot de absolute uitblinkers bij PSV. De Eindhovenaren waren met 3-0 te sterk voor Feyenoord. Als linksback wist Mauro seizoensrevelatie Anis Hadj Moussa zonder al te veel moeite onschadelijk te maken.

Ondertussen is Mauro's toekomst nog altijd onduidelijk. De linkspoot moet nog steeds reageren op een aanbieding van PSV. Op de achtergrond zijn er volgens Elfrink steeds meer kapers op de kust.

Vanaf 1 januari mag Mauro in gesprek met geïnteresseerde clubs. “PSV hoopt dat speler en agent aangeven dat ze willen blijven en niet na dit seizoen transfervrij vertrekken”, aldus Elfrink.

Elfrink weet dat er in een eerder stadium interesse was vanuit Mexico. De geruchten over de vermeende belangstelling van Corinthians kan hij niet bevestigen.

PSV haalde Mauro in 2017 naar Eindhoven toe. Destijds werd hij als tiener overgenomen van zijn jeugdclub Desportivo Brasil.

Mauro Júnior groeide in de afgelopen jaren uit tot een nuttige speler voor PSV. Inmiddels staat de teller op 141 officiële wedstrijden namens de regerend landskampioen, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 15 assists.