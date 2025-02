PSV-trainer Peter Bosz zet Tyrell Malacia meteen in de basis tegen Willem II en heeft nóg een verrassing in petto

Trainer Peter Bosz van PSV heeft zijn opstelling voor het duel met Willem II bekendgemaakt. Tyrell Malacia maakt zijn debuut namens de Eindhovenaren, terwijl ook Adamo Nagalo voor het eerst in de basis staat. Ismael Saibari, Ryan Flamingo, Mauro Júnior en Ivan Perisic starten juist op de bank. De Brabantse derby in het Philips Stadion begint om 18:45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. Rick Karsdorp (rechts) en Malacia (links) zijn de backs van dienst, terwijl het hart van de verdediging bestaat uit Obispo en Nagalo. Laatstgenoemde kwam afgelopen zomer over van FC Norsjaelland, en maakt nu dus zijn basisdebuut in het eerste elftal van PSV.

Schouten keert terug op het middenveld. De Oranje-international stond door de schorsing van Obispo midweeks tegen Feyenoord nog als centrumverdediger opgesteld. Schouten vormt het blok met Joey Veerman, terwijl Til op 10 begint.

In de punt van de aanval heeft Bosz na het wegvallen van Ricardo Pepi weinig smaken om uit te kiezen. Luuk de Jong start en wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en de van ziekte teruggekeerde Noa Lang (links). Spelers als Saibari, Flamingo, Mauro Júnior en Perisic lijken rust te krijgen in aanloop naar het Champions League-duel met Juventus komende dinsdag.

Bosz maakte vrijdag bekend dat Pepi dit seizoen niet meer in actie komt vanwege zijn zware knieblessure. De Eindhovenaren zijn hard op zoek naar een transfervrije vervanger voor de Amerikaan.

Malacia maakte vlak voor het verstrijken van de transferdeadline de overstap van Manchester United naar PSV, dat in de huurovereenkomst een optie tot koop heeft bedongen. De linksback maakt tegen Willem II als basisspeler dus meteen zijn debuut voor de regerend landskampioen.

Voor PSV is 2025 vrij matig begonnen. De ploeg van Bosz heeft inmiddels meer verliespunten dan Ajax en moet vol aan de bak om zijn landstitel te prolongeren. Midweeks slaagden de Brabanders er wel in om ten koste van Feyenoord de halve finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi te halen (2-0).

Opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Nagalo, Obispo, Malacia; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Opstelling Willem II: Didillon-Hödl; St. Jago, Behounek, Schouten, Tirpan; Lambert, Bosch; Sandra, Meerveld, Fatah; Vaesen.