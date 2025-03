PSV tikt twee ton af en heeft zeer heugelijk bericht voor uitsupporters bij Arsenal - PSV

PSV gaat alle fans die een kaartje hebben gekocht voor PSV - Arsenal compenseren. De club verkocht 3000 tickets voor de return in de Champions League tegen een prijs van 68 euro. Dat geld wordt nu dus teruggestort.

Een snelle rekenaar heeft zo uitgerekend dat PSV in totaal een bedrag van 204.000 euro terugstort op de rekeningen van de fans. De club doet dit omdat ze de steun van de fans extra waarderen.

PSV ging vorige week dinsdag met maar liefst 1-7 onderuit tegen Arsenal, waardoor de club in de return nagenoeg kansloos is. De club waardeert fans die alsnog achter de ploeg aan reizen en wil daarom het aankoopbedrag vergoeden.

Het duel tussen the Gunners en de Eindhovenaren trapt woensdag om 21.00 uur af in het Emirates Stadium en is live te zien via Ziggo Sport.