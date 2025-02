PSV start met onder meer Tyrell Malacia en Guus Til tegen Go Ahead; Mauro Júnior ontbreekt

PSV treedt woensdagavond met enkele wijzigingen in de basis aan tegen Go Ahead Eagles. Onder meer Tyrell Malacia en Guus Til verschijnen aan de aftrap in het Philips Stadion, waar de bal om 20.00 uur gaat rollen. De strijd om een finaleplaats in het TOTO KNVB Bekertoernooi is live te zien op ESPN 1.

Joël Drommel is de vaste bekerdoelman van PSV en mag het ook tegen Go Ahead laten zien. Linksback Malacia verschijnt in het elftal voor Mauro Júnior, die volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf niet klachtenvrij is en daarom rust krijgt. Richard Ledezma start als rechtsback, Ryan Flamingo en Olivier Boscagli staan in het centrum.

Op het middenveld geeft trainer Peter Bosz de voorkeur aan Til op 10, waardoor Ismael Saibari hooguit zal invallen. Jerdy Schouten en Joey Veerman zijn de twee controleurs van dienst.

Voorin staat de in topvorm verkerende Ivan Perisic ook gewoon in de basis, als linksbuiten. Daardoor moet ook Noa Lang het doen met een reserverol. Johan Bakayoko start op rechts, aanvoerder Luuk de Jong is de spits. Verder zit Lucas Pérez, die afgelopen weekend transfervrij werd aangetrokken, voor het eerst op de bank bij de Eindhovenaren.

Vier dagen na het bekertreffen nemen de ploegen het ook in de Eredivisie tegen elkaar op. "De eerstvolgende wedstrijd is altijd het belangrijkst”, vertelde Bosz op de persconferentie. “Als je in de top speelt, wil je om alle prijzen meespelen.”

“Op de trainingen zie ik dat we op de juiste manier bezig zijn met scherpte en concentratie. We willen de finale halen en weten wat daarvoor nodig is. Daarna richten we ons weer op de competitie."

Opstelling PSV: Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Perisic.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Nauber, Kramer, James; Linthorst, Edvardsen, Llansana; Antman, Smit, Suray.