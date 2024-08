PSV lijkt transferdoelwit te kunnen vergeten: 'Onaannemelijk dat hij nog komt'

De kans dat PSV zich gaat versterken met Renan Lodi, is inmiddels een stuk kleiner dan enkele dagen geleden. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. Bronnen rond de situatie zouden zelfs zeggen dat het onaannemelijk is dat de 26-jarige linksback naar het Philips Stadion komt.

Lodi werd vorige week voor het eerst gelinkt aan PSV. De Eindhovenaren zijn onder meer op zoek naar een linksback, daar Sergiño Dest vanwege een blessure voorlopig nog uit de roulatie is.

Lodi werd enige tijd genoemd als de voornaamste kandidaat. De Braziliaan zit niet meer op zijn plek bij het Saudi-Arabische Al-Hilal en wil terugkeren naar Europa.

Daarbij zou PSV hem mogelijk kunnen huren. Hij is alleen wel een dure optie qua salaris, daarnaast moeten de Eindhovenaren ook een flinke huursom betalen.

Of dat ook de redenen zijn waardoor de kans op de komst van Lodi nu flink geslonken is, is niet bekend. Het lijkt er in ieder geval op dat PSV op zoek moet naar een alternatief.

Andere nieuwe namen die de afgelopen periode werden genoemd voor op de linksbackpositie zijn Nicola Zalewski, Owen Wijndal en Patrick van Aanholt. Mogelijk komt een van die spelers alsnog.

PSV is ook nog op zoek naar een rechtsbenige verdediger. Daarvoor is onder meer Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) in beeld. Adama Nagalo van FC Nordsjaelland werd ook enige tijd genoemd, maar hij lijkt volgens het Eindhovens Dagblad geen doelwit meer.