PSV is praktisch zeker van overwintering in CL: Arsenal slacht RC Lens af

Woensdag, 29 november 2023 om 21:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:57

PSV is praktisch zeker van overwintering in de Champions League. Zelf wonnen de Eindhovenaren op spectaculaire wijze van Sevilla (2-3), waardoor ze op acht punten uit vijf wedstrijden komen. De laatste overgebleven concurrent in de strijd om plek twee in Groep B was RC Lens, maar de Fransen kijken halverwege het duel met Arsenal al tegen een 5-0 achterstand aan.

De Eindhovenaren keken na een uur spelen tegen een 2-0 achterstand aan door doelpunten van Sergio Ramos en Youssef En-Nesyri, maar wisten na een rode kaart voor Lucas Ocampos (twee keer geel) een historische comeback te maken.

Een heerlijke goal van Ismael Saibari, eigen doelpunt van Nemanja Gudelj en kopbal van Ricardo Pepi zorgden ervoor dat PSV woensdag na zeventien jaar weer een uitzege boekte in de Champions League. Daardoor kwamen de Eindhovenaren op acht punten, terwijl Lens op vijf punten staat én een minder onderling resultaat heeft dan de ploeg van trainer Peter Bosz.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Arsenal zou aan een gelijkspel voldoende hebben om zich te verzekeren van een plek in de knock-outfase van de Champions League, maar vanaf de eerste speelminuut zochten de Londenaren volop de aanval.

De score werd al geopend in de dertiende speelminuut, toen Kai Havertz op aangeven van Gabriel Jesus doelman Brice Samba passeerde. De 2-0 viel zeven minuten later. Saka bediende op de rand van het zestienmetergebied Gabriel Jesus, die Danzo uitkapte en op overtuigende wijze raak schoot.

De derde treffer kwam op naam van Saka, die bediend werd door Martinelli. De aanvaller sneed vanaf de linkerkant naar binnen en maakte op overtuigende wijze de 3-0. Nog voor het verstrijken van de 27ste speelminuut gaf het scorebord al een 4-0 tussenstand aan.

Ditmaal kwam Martinelli zelf in balbezit aan de linkerkant van het veld en ook hij kreeg alle tijd en ruimte om naar binnen te snijden. Met een geplaatst schot in de verre hoek verschalkte hij vervolgens Samba. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde Martin Ödegaard voor de 5-0 ruststand.