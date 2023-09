PSV geeft uitsluitsel over meereizen Noa Lang voor uitduel met Arsenal

Dinsdag, 19 september 2023 om 10:58 • Wessel Antes • Laatste update: 11:23

Noa Lang zit ‘gewoon’ bij de selectie van PSV voor het uitduel met Arsenal in de Champions League, zo blijkt uit de spelerslijst die de Eindhovenaren dinsdagochtend delen via de officiële kanalen. De explosieve buitenspeler kreeg tijdens de 4-0 zege op NEC last van zijn hamstring, maar is dus in ieder geval fit genoeg om af te reizen naar Londen. Of Lang ook kan starten, zal moeten blijken. Hoofdtrainer Peter Bosz neemt in totaal 22 spelers mee naar de Engelse hoofdstad, waar Arsenal woensdagavond de eerste tegenstander is in het miljardenbal.

Een uitblinkende Lang versierde tegen NEC een penalty door met zijn rechterbeen in een tackle van Bart van Rooij te lopen, maar moest dat wel bekopen met een lichte hamstringblessure. De Capellenaar liet zich enkele minuten later uit voorzorg vervangen door Hirving Lozano. Na afloop van het duel verscheen Lang voor de camera's van ESPN om een update te geven. "Het is wel een smetje, daar ben ik een beetje geïrriteerd door. Ja, een wedstrijd tegen Arsenal doe je het voor, daar wil ik bij zijn." Uit de spelerslijst van PSV blijkt nu dat Lang in ieder geval aanwezig zal zijn in het Emirates Stadium.

Het meereizen van Lang is een opsteker voor PSV, dat woensdagavond om 21:00 een lastige openingswedstrijd van de Champions League staat te wachten. Tegenstander Arsenal staat na vijf wedstrijden op de vierde plek in de Premier League en verspeelde pas twee punten op het hoogste niveau van Engeland. The Gunners moeten het tegen PSV wel doen zonder Gabriel Martinelli, die afgelopen zondag tegen Everton (0-1 winst) geblesseerd uitviel met een spierblessure. Verder ontbreken Mohamed Elneny (kneuzing), Thomas Partey (spierblessure) en Jurriën Timber (knieblessure) bij de Londenaren.

In de selectie van Bosz ontbreken Mauro Júnior, Armando Obispo en Fredrik Oppegard nog. Allen hebben te maken met vervelende knieproblemen, waardoor ze de start van het Europese seizoen moeten missen. De wedstrijd tussen Arsenal en PSV is woensdag live te zien op RTL 7. In de middag nemen de Onder 19-elftallen van beide clubs het tegen elkaar op in de Youth League. Dat duel wordt om 14:00 al afgewerkt op Meadow Park.

Volledige selectie van PSV voor Arsenal-uit:

Doelmannen: Walter Benítez, Joël Drommel, Boy Waterman.

Verdedigers: Armel Bella-Kotchap, Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli, Sergiño Dest, Patrick van Aanholt, Shurandy Sambo.

Middenvelders: Guus Til, Joey Veerman, Isaac Babadi, Ismael Saibari, Malik Tilman, Jerdy Schouten.

Aanvallers: Luuk de Jong, Hirving Lozano, Johan Bakayoko, Yorbe Vertessen, Ricardo Pepi, Noa Lang.