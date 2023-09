Pier Eringa trekt conclusie en stapt op als voorzitter van de RvC van Ajax

Woensdag, 27 september 2023

Pier Eringa heeft besloten terug te treden als lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax, zo meldt de Amsterdamse club woensdag in een officieel persbericht. De op 14 maart benoemde Eringa legt zijn functie officieel per 2 oktober neer. De bestuurder zei onlangs nog niet aan opstappen te denken, maar verlaat op korte termijn toch de Johan Cruijff ArenA.

“Juist als het niet goed gaat vind ik dat je er moet staan als toezichthouder. Maar ik ben niet doof voor de kritiek en niet blind voor de situatie waar Ajax zich nu in bevindt. Om die reden heb ik besloten om ruimte te maken voor een nieuwe voorzitter. Ik heb me hard ingezet voor de club. Ik blijf Ajax als fan volgen en wens dat de sportieve prestaties snel weer op het bij Ajax gewenste niveau komen“, zo laat Eringa weten in een eerste reactie op zijn vertrek. Ajax gaat nu op zoek naar een geschikte vervanger van de vertrekkende rvc-voorzitter.

Woedende fans

De supporters van Ajax riepen zondag tijdens de desastreus verlopen Klassieker tegen Feyenoord (0-3 achterstand bij staking) massaal om het vertrek van de RvC. Eringa weigerde daar gehoor aan te geven. "In de chaotische fase waarin we zitten is het belangrijk dat er bestuurlijke rust is en continuïteit. Wat los je op met het wegsturen van de RvC? Wij hebben de overtuiging belangrijk te kunnen zijn. Voor ons is het nu hard werken om deze moeilijke periode door te komen en de sportieve prestaties op het veld te waarborgen", zo klonk het maandag in gesprek met Het Financieele Dagblad.

Volgens clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf had Eringa weinig keus: "De RvC-voorzitter toont even feilloos aan wat voor een stuurloos schip #Ajax is. Overigens gaf de bestuursraad hem de keuze: zelf weg of weggestuurd worden." Eringa is na technisch directeur Sven Mislintat de tweede grote naam die tussentijds vertrekt bij Ajax. De F-Side had reeds acties aangekondigd rondom het restant van De Klassieker om de voormalig topbestuurder van onder meer de NS weg te krijgen. Georgette Schlick, Annette Mosman, Maurits Hendriks en Jan van Halst moeten de volgende slachtoffers worden.