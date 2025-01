PSV-trainer Peter Bosz heeft bekendgemaakt welke elf namen het dinsdagavond (21.00 uur) opnemen tegen Excelsior. De oefenmeester rouleert flink, en geeft onder meer Joey Veerman, Johan Bakayoko en Joël Drommel de kans in de basis. Het duel in het Philips Stadion is live te zien op ESPN 1 en STAR Channel.

Drommel is de vaste bekerdoelman van PSV, en dus komt het niet als een verrassing dat hij Walter Benítez uit de basis verdrijft. De defensie wordt gevormd door Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Armando Obispo en Matteo Dams. Olivier Boscagli begint op de bank.

Voor Veerman is het achtste finaleduel een ideale gelegenheid om wedstrijdritme op te doen na zijn maandenlange blessure. De Oranje-international vormt het blok met Jerdy Schouten, terwijl Guus Til op 10 zijn kunsten mag vertonen.

Centraal voorin is het de beurt aan Ricardo Pepi, die Luuk de Jong in zijn nek hijgt. De Amerikaan zal hopen minimaal een keer te scoren tegen de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie en rekent daarbij op de aanvoer vanaf de flanken. Bakayoko start op rechts, Noa Lang op links.

Aanwinst Esmir Bajraktarevic zit voor het eerst bij de selectie van PSV en zal vermoedelijk na rust als invaller debuteren voor de regerend landskampioen. Rick Karsdorp keert eveneens terug in de selectie, maar voor Isaac Babadi, Adamo Nagalo en voormalig Excelsior-ster Couhaib Driouech komt het duel met de Rotterdammers nog te vroeg.

Naast het bereiken van de kwartfinale staat het treffen met Excelsior ook in het teken van eerherstel, nadat PSV afgelopen zaterdag na een matige vertoning niet mocht klagen met een punt tegen AZ (2-2). “Het is bijna onmogelijk om een heel seizoen je niveau te halen, maar als je een topploeg wil zijn, moet je in ieder geval stabiel zijn”, deelde Bosz op de persconferentie.

“Het verval in de eerste helft was te groot. Dat heb ik gisteren ook tegen de groep gezegd.” Wel is Bosz blij met de breedte op de bank. “Vorig jaar was dat natuurlijk ook het geval, dat onze wissels regelmatig het verschil maken. Dat is knap van die jongens, maar het is ook precies wat je moet doen als je erin komt.”

Opstelling PSV: Drommel; Ledezma, Flamingo, Obispo, Dams; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, Pepi, Lang.

Opstelling Excelsior: