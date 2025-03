Peter Bosz onthult inhoud van appjes die PSV-speler hem stuurde

Peter Bosz is een tevreden man na de 2-1 overwinning tegen sc Heerenveen. De PSV-trainer laat weten dat het resultaat geen recht doet aan het spel van de Eindhovenaren. Ook vertelt hij over de inhoud van een aantal appjes die een speler van PSV hem stuurde.

Bosz analyseert bij ESPN de wedstrijd. “Ik ben tevreden met de overwinning als je ziet in welke situatie wij nu zitten. Ik denk dat de uitslag geen recht doet aan de wedstrijd die je gespeeld hebt. Dan had je en geen tegengoal gehad en veel meer doelpunten gemaakt”, beweert de Apeldoorner.

De 61-jarige trainer is blij met de manier waarop PSV zich zaterdagavond presenteerde. “Het winnen zal vertrouwen geven. Dat het dan ook nog eens gebeurd met het voetbal wat wij normaal gesproken spelen, daar ben ik helemaal blij mee.”

“Als de resultaten uitblijven dan gaat het vertrouwen op een gegeven moment weg. Als je met 1-7 op je sodemieter hebt gehad van Arsenal, dan staat de druk erop. Dan kan ik alleen maar tevreden zijn over het spel van de jongens”, geeft Bosz aan.

Verslaggever Toine van Peperstraten vraagt Bosz naar wat er door zijn hoofd ging bij de tegentreffer van Levi Smans. “Het zal toch niet. Je kan zeggen wat ongelukkig of dat mag daar niet gebeuren (de fout van Olivier Boscagli, red.). Het ging nu om winnen, dus het moet daar niet over gaan. Het zit ergens ver weg in mijn hoofd”, laat de PSV-trainer weten.

Sergiño Dest maakte na 329 dagen zijn rentree binnen de lijnen. Bosz onthult dat de Amerikaans-international hem vrijdagavond nog een paar appjes stuurde. “Hij stuurde mij gisteravond laat nog wat berichten: ‘Trainer, ik ben er echt klaar voor. Je kan mij er gewoon inzetten. Ik ben op het oude niveau.’ Dus hij wil heel graag”, stelt Bosz.

“Het kwam zo uit. Richy (Ledezma, red.) had hoofdletsel, dus die moest eraf. Dus ik zei tegen Richy dat hij nog vijf minuten door moest gaan, want Dest mocht dertig minuten spelen”, verklaart de trainer.

Tafelgast Tommy van der Leegte adviseerde Bosz om Ryan Flamingo en Jerdy Schouten van positie te wisselen. Gevraagd naar de suggestie, antwoordt Bosz: ‘Ik luister niet naar hem. Ik volg mijn eigen kop.”