Peter Bosz analyseert blessure Noa Lang en gaat op stoel Ronald Koeman zitten

Zondag, 8 oktober 2023 om 19:54 • Mart van Mourik

Peter Bosz verwacht dat Noa Lang niet zal aansluiten bij het Nederlands elftal. De aanvaller van PSV liep in het duel met Sparta Rotterdam (0-4 winst) een blessure aan zijn hamstring op en hij lijkt niet op tijd hersteld om deel uit te maken van de wedstrijdselecties in de komende interlandperiode. Over de vervanger van Lang, Hirving Lozano, is de trainer van de Eindhovenaren overigens zeer positief.

“Dit is een hele belangrijke, goede overwinning voor ons”, concludeert Bosz voor de camera van ESPN na afloop van het Eredivisie-duel. “We zijn moeizaam gestart, maar erg goed geëindigd. In de eerste helft lag ons tempo wel te laag en je zal een tandje bij moeten zetten om deze ploeg kapot te spelen.”

“Natuurlijk waren wij de dominante ploeg en hebben wij bijna niets weggegeven. Het blijft natuurlijk altijd gevaarlijk met de lange ballen die ze spelen. Ik heb me overigens niet geërgerd aan de eerste helft hoor, maar ik weet dat we beter kunnen. In de tweede helft zag je wél dat het tempo hoog lag en dat Sparta het dan heel moeilijk krijgt.”

Lang viel nog voor het verstrijken van de 34ste speelminuut uit met een hamstringblessure, terwijl hij zich bovendien maandag moet melden bij bondscoach Ronald Koeman. Bosz weet vrijwel zeker dat de vleugelspits niet mee zal doen tegen Frankrijk en Griekenland. “Hij heeft dit seizoen al twee keer vergelijkbare klachten gehad.”

“Hij kan dan bijna alles doen, maar niet volledig sprinten. Dat gaf hij nu weer aan. Dan neem ik geen risico en haal ik hem er snel af. Zeker als je ziet dat we nog voldoende kwaliteit op de bank hebben. Het is niet het risico waard om hem langer te laten spelen, want hij kan erger geblesseerd raken. Koeman zal zich zorgen maken, want ik maak me ook zorgen. Ik denk niet dat hij mee kan doen bij Oranje.”

Hirving Lozano kwam als vervanger van Lang binnen de lijnen en liet met onder meer een assist en een versierde strafschop een uitstekende indruk achter. “Ik heb nu een paar keer met hem gesproken om hem ook onze manier van spelen duidelijk te maken.”

“Aan het begin speelde hij net als bij Napoli vanaf de rechterkant, maar nu speelde hij vanaf links, zoals voorheen bij PSV”, besluit Bosz. “Ik denk zelf dat hem dat beter ligt. Ik vond hem vandaag ook heel erg goed spelen.”