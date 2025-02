Penaltyheld en AZ-doelman Rome Jayden Owusu-Oduro verbaast interviewer met antwoord: 'Echt?!'

Rome Jayden Owusu-Oduro wist zich donderdagavond met twee reddingen te onderscheiden tijdens de strafschoppenserie tegen Heracles Almelo. Bryan Limbombe schoot de laatste penalty tegen het aluminium, waardoor AZ naar de finale in De Kuip gaat. Go Ahead Eagles is daar de tegenstander.

“Op hoeveel momenten ik vanavond heb gedacht: we gaan niet naar De Kuip? Eerlijk gezegd niet één keer”, zegt Owusu-Oduro voor de camera van ESPN. “Toen de 2-2 viel werd het natuurlijk wel wat lastiger. Als je uit speelt bij Heracles, weet je dat ze er met volle overtuiging in gaan.”

“We lieten ze in het begin misschien een beetje het spel maken, maar daarna lieten we zien wat onze intenties hier waren. Dan is het jammer dat je nog de 2-2 incasseert en dan krijg je een lange avond.” De keeper (20) van AZ wordt dan gevraagd of je als keeper stiekem hoopt op een strafschoppenserie, zodat je jezelf kan onderscheiden.

“Het liefst heb je natuurlijk dat je het in de verlenging afmaakt”, is Owusu-Oduro eerlijk. “Daar gingen we ook voor. Dat is helaas niet gelukt. Vanaf welk moment ik wél aan de penalty’s ging denken? Minuut 118 of 119, denk ik. In de laatste minuut kregen we nog de grootste kans.”

“Daarna ga je meer richting de penalty’s. Een penaltyserie is een mooi moment om je te onderscheiden. Je hoopt het team te kunnen helpen en gelukkig is dat gebeurd vanavond.” Teun de Boer vraagt dan of AZ even stil gaat staan bij dit succes. “De Kuip, Go Ahead Eagles, Tweede Paasdag... Voorgenieten noem je dat, toch?” Owusu-Oduro: “Eerst weer focussen op de competitie.”

“Echt?!”, reageert De Boer verbaasd. “Ja, natuurlijk. Zondag moeten we weer, hè”, reageert de keeper van AZ. De Boer: “Jullie hebben toch wel een klein feestje?” “Bruno (Martins Indi, red.) heeft nu de muziek aan staan. Maar wat de trainer al zei: we moeten ons weer vol gaan focussen op zondag. Als het moment daar is voor de finale, zien we het wel”, aldus Owusu-Oduro.