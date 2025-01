PEC Zwolle zal de fout van scheidsrechter Edwin van de Graaf tijdens het uitduel met RKC Waalwijk (1-1) niet verder aanvechten nadat de club van de KNVB te horen heeft gekregen dat het doelpunt in de slotfase niet alsnog wordt goedgekeurd. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen.

PEC diende deze week een officieel protest in bij de spelregelcommissie, The International Football Association Board (IFAB), nadat een goal in de slotfase tegen RKC onterecht werd afgekeurd.

Van de Graaf was bij dat laatste competitieduel voor de winterstop verantwoordelijk voor hetgeen er op het veld gebeurde. De scheidsrechter werd ondersteund door video-arbiter Jannick van der Laan.

Beide mannen gingen gruwelijk de fout in door een doelpunt van Nick Fichtinger af te keuren. De middenvelder volleerde van buiten het strafschopgebied raak en leek zo de 1-2 binnen te schieten.

Na ingrijpen van de VAR werd de treffer echter afgekeurd wegens een buitenspelsituatie direct na het nemen van de hoekschop, hetgeen spelregeltechnisch helemaal niet mogelijk is. Na afloop van de wedstrijd vernam PEC telefonisch van de KNVB dat het afkeuren van de goal een foute beslissing was.

Reactie PEC Zwolle

De Zwollenaren waren logischerwijs furieus en besloten actie te ondernemen. De club eiste bij de IFAB een harde maatregel: het duel ongeldig verklaren en doorspelen vanaf het moment dat de 1-2 gescoord werd. Dat verzoek deed de ploeg ook al bij de KNVB, een week voor de jaarwisseling.

De club heeft nu reactie ontvangen van de voetbalbond. “Tot onze grote verbazing blijft de KNVB na overleg met de IFAB bij haar besluit om het doelpunt niet goed te keuren. De KNVB geeft aan dat de scheidsrechter de spelregels juist heeft toegepast, en er alleen een foutieve beoordeling is gemaakt.”

PEC laat het dan ook hierbij. “Ondanks dat dit besluit haaks staat op hetgeen functionarissen van de KNVB hebben aangegeven, zien we als club helaas geen serieuze mogelijkheid om dit besluit van de KNVB (elders) succesvol aan te vechten en zullen we ons als club hierbij neer moeten leggen.”