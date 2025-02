AS Roma heeft donderdagavond de achtste finale van de Europa League bereikt ten koste van FC Porto. In het Stadio Olimpico werd het 3-2. Paulo Dybala werd met twee treffers de grote man aan Italiaanse zijde. Niccolò Pisilli nam de derde goal voor zijn rekening, terwijl Devyne Rensch een eigen doelpunt maakte. Roma treft Lazio of Athletic Club in de volgende ronde. De uitschakeling van Porto is met het oog op de coëfficiëntenstrijd met Portugal ook goed nieuws voor Nederland.

Bijzonderheden:

De heenwedstrijd in Portugal eindigde vorige week in een 1-1 gelijkspel, waardoor beide ploegen donderdagavond nog alles hadden om voor te spelen. Het was Porto dat de voorsprong pakte na ruim een half uur. Roma-doelman Mile Svilar leverde de bal zomaar in bij Stephen Eustaquio, die niet gelijk een teamgenoot kon bereiken.

Een schot van Fábio Vieira werd vervolgens geblokt door Gianluca Mancini, maar laatstgenoemde kon daarna niet voorkomen dat de Portugese middenvelder de bal bij Samu Aghehowa kon krijgen. De Spanjaard nam aan en schoot vervolgens met een omhaal in de bovenhoek raak: 0-1 voor Porto.

Die voorsprong hield niet lang stand, aangezien Dybala acht minuten later op het scorebord kwam. De Argentijnse smaakmaker stond na een combinatie met Eldor Shomurodov oog in oog met Porto-keeper Diogo Costa en passeerde hem met een heerlijk schot met de buitenkant van zijn voet: 1-1.

Dybala scoorde vier minuten later wederom. Dit keer passeerde hij Costa met een laag schot in de korte hoek: 2-1. Roma pakte daardoor de voorsprong over twee wedstrijden. Eustaquio moest kort na rust inrukken na een rode kaart. De middenvelder maakte een slaande beweging richting Leandro Paredes, maar dat was scheidsrechter François Letexier ontgaan.

De VAR van dienst besloot de Fransman naar het scherm te roepen om de beelden zelf te bekijken. Letexier trok vervolgens de rode kaart. Het tiental van Porto, dat via Aghehowa nog wel de paal raakte, moest in de 83ste minuut de derde treffer van de avond slikken. Pisilli nam die goal op aangeven van Angeliño voor zijn rekening: 3-1. Rensch mocht in de 87ste minuut nog invallen en maakte in de absolute slotfase nog een eigen doelpunt. Gelukkig voor hem bleef dat zonder grote gevolgen en gaat Roma naar de volgende ronde.