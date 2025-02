Pascal Bosschaart vertelt waarom hij Ayase Ueda wisselde tijdens Feyenoord - AC Milan

Pascal Bosschaart is blij en trots op zijn team, na de 1-0 zege van Feyenoord op AC Milan in de tussenronde van de Champions League. De interim-trainer van de Rotterdammers wil daarbij overigens geen credits aan zichzelf geven.

Na het ontslag van Brian Priske als trainer van Feyenoord op maandag, werd bekend dat Bosschaart zijn taken voorlopig overneemt. Onder de leiding van laatstgenoemde won Feyenoord woensdagavond in een kolkende Kuip met 1-0 van Milan, door een goal van Igor Paixão.

“Superblij, supertrots”, omschrijft Bosschaart zijn gevoel na de wedstrijd bij Ziggo Sport. “De jongens hebben keihard gewerkt en in hun kracht gespeeld, dus ik ben een blij man op dit moment.”

“We hebben het plan dat er was de afgelopen dagen uiteraard een klein beetje aangepast. Maar ik denk dat het plan hartstikke goed stond. Verdedigend hebben we het denk ik heel goed gedaan. Met het mes tussen de tanden, hoog druk zettend bij fases. En bij balbezit hebben we onze buitenspelers heel goed in hun kracht kunnen zetten. Met name ook door het voetballen wat we heel goed kunnen. En daar hebben we echt wel de nadruk op gelegd, dat we moeten voetballen.”

Op de vraag van verslaggeefster Noa Vahle of de zelfverzekerdheid die Feyenoord uitstraalde te maken heeft met Bosschaart, antwoordt hij: “Ik denk dat dat niet zozeer met mij te maken heeft. De jongens hebben al wedstrijden gespeeld, en daarin laten zien dat ze kunnen voetballen en vechten. Het enige wat ik misschien gedaan heb is net even een paar puntjes op de i gezet.”

“De staf die er nog zit, Etiënne (Reijnen, red.) en John (de Wolf, red.), heeft ook gewoon keihard gewerkt. Dus dit heeft absoluut niks te maken met mijn verdienste, maar dit is echt een collectief verhaal. Ik ben er nu twee dagen, dus je kan niet zeggen dat dit op mijn conto komt.”

Paixão was volgens Bosschaart ‘vandaag echt wel heel goed’. “Maar niet alleen Igor was heel goed. Ook hij komt in z’n kracht doordat andere jongens ook in hun kracht komen, dus dat was echt wel een collectief verhaal.”

De wat ongelukkiger spelende Ayase Ueda werd in de rust gewisseld. Dat had volgens Bosschaart echter niet met zijn spel te maken. “Hij had wat last van een bil waar hij eigenlijk al last van had. Dus uit voorzorg is hij eraf gehaald.”

“We hebben de eerste stap gezet, dus dat is wel lekker”, gaat Bosschaart verder over de uitgangspositie die Feyenoord heeft richting de return volgende week. “Alleen 1-0 is nog niet een heel veilige positie. Misschien hadden we zelfs nog wel de 2-0 kunnen maken, maar ik denk dat we in ieder geval de eerste stap gezet hebben. En de volgende stap kunnen we volgende week zetten.”