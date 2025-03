Turkije heeft een overtuigende 3-1 zege geboekt in de eerste wedstrijd tegen Hongarije in de strijd om een plek in League A in de Nations League. Orkun Kökçü was met een knappe openingstreffer belangrijk voor de Turken, die bij vlagen een sterke indruk maakten.

Binnen tien minuten zette Turkije het overwicht op het veld ook om in de score. Kökçü kreeg de bal op de rand van de zestien mee en prikte de bal beheerst in de rechterhoek. Doelman Denes Dibusz was kansloos en zo werd het dus al vroeg 1-0.

Hongarije ging, aan de hand van Dominik Szoboszlai, op zoek naar de gelijkmaker. Waar Ugurcan Çakir eerst nog een inzet van Zsolt Nagy keerde, werd het na 25 minuten toch 1-1. Na goed terugkoppen van Barnabas Varga schoot Andras Schafer raak.

Kökçü kreeg voor rust nog een gele kaart, waardoor hij de return komende zondag zal moeten missen. Na rust trok Turkije de overwinning alsnog naar zich toe. Mert Müldür leverde met een uiterste krachtsinspanning een fraaie voorzet af, die door Kerem Aktürkoglu werd binnengeknikt.

Een kleine twintig minuten voor het einde ging de wedstrijd in het slot. Na fraai terugleggen met de borst van Aktürkoglu schoot Irfan Kahveci onberispelijk raak: 3-1. Komende zondag zal Turkije die voorsprong moeten verdedigen in Hongarije om een kans te behouden op een plaats in League A in de Nations League volgend jaar.