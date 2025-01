Opstelling PSV tegen NAC Breda: Noa Lang ontbreekt in basiself en zit ook niet op de bank

Trainer Peter Bosz van PSV heeft zijn opstelling voor het duel met NAC Breda bekendgemaakt. Noa Lang ontbreekt bij de Eindhovenaren, naar verluidt omdat hij ziek is. Ismael Saibari, die juist is hersteld van ziekte, start op de bank. Er wordt om 18:45 uur afgetrapt in het Philips Stadion. De wedstrijd is live te zien op ESPN 1.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV, waar Richard Ledezma op de rechtsbackpositie andermaal de voorkeur krijgt boven Rick Karsdorp. Het hart van de verdediging bestaat uit Ryan Flamingo en Olivier Boscagli, terwijl Mauro Júnior de linksback is.

Op het middenveld vormen Joey Veerman en Jerdy Schouten het blok. Guus Til krijgt op 10 de voorkeur boven Saibari, die terugkeert in de selectie nadat hij eerder deze week nog ziek was.

Voorin ontbreekt Lang juist, volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad vanwege ziekte. Voorafgaand aan het Champions League-duel duel met Rode Ster Belgrado op dinsdag liet Bosz bij Ziggo Sport al weten dat de Eindhovenaren kampten met een griepgolf. Daardoor ontbrak Saibari tegen de Servische ploeg.

Lang wordt vervangen door Ivan Perisic. Verder staat Luuk de Jong 'gewoon' in de spits, met aan zijn rechterzijde Johan Bakayoko.

Net als dinsdag behoort de pas van blessures herstelde Isaac Babadi tot de wedstrijdselectie. Couhaib Driouech ontbreekt juist. Ook Sergiño Dest, Adamo Nagalo en Malik Tillman zijn niet van de partij. Zeker Tillman is voorlopig niet inzetbaar, al kon Bosz vrijdag weinig kwijt over de exacte absentieperiode van de Amerikaan.

PSV boekte dinsdag een cruciale Champions League-zege op Rode Ster (2-3) en hoopt zaterdag op een passend vervolg tegen NAC. De Eindhovenaren zijn gewaarschuwd, want de Bredanaars reizen met vertrouwen af naar het Philips Stadion na hun knappe zege op FC Twente vorig weekend (2-1).

“Zij leggen elke wedstrijd heel veel energie in het spel, vooral als ze thuis spelen”, analyseerde Bosz NAC. “Nu spelen wij thuis, dus dat is een voordeel voor ons. Ze zetten ook altijd druk naar voren. De vorige keer pakte dat niet zo goed uit tegen ons, maar toen speelden wij ook erg goed.” PSV won eerder dit seizoen met gemak van NAC (0-3).

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Perisic.

Opstelling NAC Breda: Bielica; Busi, Greiml, Van den Bergh, Kemper; Janosek, Balard, Sauer, Kaied; Ómarsson, Van Hooijdonk.