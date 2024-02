Opmerkelijke details onthuld rond Feyenoord - PSV: VAR-check duurde 3 seconden

Achter de schermen bij de KNVB zijn harde noten gekraakt naar aanleiding van de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en PSV (1-0). Scheidsrechter Dennis Higler en VAR Clay Ruperti zagen tijdens dat duel een vermeende strafschop over het hoofd voor de bezoekers. Het duo moet het flink ontgelden bij hun collega's.

Het was zonder twijfel het meest besproken moment in de achtste finale-wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Mats Wieffer, die al geel op zak had, haalde Noa Lang in het zestienmetergebied onderuit zónder de bal te raken, maar het ontging Higler volledig.

Het appel voor een strafschop werd resoluut weggewuifd door videoscheidsrechter Clay Ruperti. De VAR riep Higler niet eens naar het scherm. Lang kreeg vervolgens een gele kaart van Higler wegens klagen.

Na afloop op de persconferentie waren trainers Arne Slot en Peter Bosz het erover eens dat PSV een strafschop verdiende. De Telegraaf schrijft dat de technische staf van de scheidsrechters die mening deelt.

Zoals te doen gebruikelijk worden alle wedstrijden nabesproken en geëvalueerd in Zeist, zo ook het bekerduel tussen Feyenoord en PSV. Het wordt Higler en Ruperti 'zwaar aangerekend' dat de Eindhovenaren een strafschop is ontnomen.

"In Zeist bleek dat de check slechts drie seconden had geduurd en het beeld van achter het doel, waarop het contact het best is te zien, niet eens werd bekeken", aldus De Telegraaf. Vooral Higler moest het ontgelden tijdens de evaluatie.

"Zijn manier van fluiten - en dan met name het uitdelen van de kaarten - werd als ‘onnodig agressief’ en ‘een international onwaardig’ beoordeeld door de technische staf", zo klinkt het. De 38-jarige leidsman was zelf niet bij de bijeenkomst aanwezig vanwege een UEFA-seminar op Cyprus.

