Ontevreden NAC Breda-supporters dienen motie van wantrouwen in bij bestuur

Het is onrustig in Breda. Tussen het tweeluik met Roda JC in de play-offs om promotie, hebben de supporters van NAC Breda een motie van wantrouwen ingediend tegen het huidige bestuur, zo laten de fans weten in een gezamenlijk statement. De supporters van de Brabantse club voelen zich niet serieus genomen en stellen dat de verbinding tussen de club en zijn supporters nog niet eerder zo slecht is geweest.

De verschillende supportersgroepen van NAC zijn dusdanig ontevreden over de huidige gang van zaken dat ze hun zetel in de Raad van Commissarissen weer opeisen. Een recht dat de supporters van de Parel van het Zuiden eerder verworven in 2011 bij een reddingoperatie. In 2022 raakten de supporters deze zetel weer kwijt, op aandringen van extern adviseur Toon Gerbrands.

De motie van wantrouwen komt niet helemaal als een donderslag uit heldere hemel. Op maandag speelde NAC het heenduel van het tweeluik met Roda (3-1 winst) en was er in het stadion al een protestdoek te lezen jegens het zittende bestuur. De klankbordgroep van de NAC-supporters houdt concreet de RvC en het stichtingsbestuur verantwoordelijk voor de bestuurlijke onrust.

Zo beticht de achterban het bestuur van ‘achterkamertjespolitiek’. “Het is een aaneenschakeling van onduidelijke en onbegrijpelijke besluiten die meer lijken te draaien om vriendjespolitiek en eigenbelang dan om het welzijn van NAC. Dit door bestuursleden die buiten hun rol en bevoegdheden zich bemoeien met de dagelijkse leiding en besluiten nemen met een dubbele moraal”.

Deze verwijzing heeft ook te maken met het incident rondom John Karelse afgelopen vrijdag. Het clubicoon van NAC liet zich na afloop van het uitduel met TOP Oss (1-1) gaan in de mixed zone.

Een woedende Karelse, die nu actief is als teammanager bij de Brabanders, duwde daar zijn eigen perschef Alex Knook naar de grond, terwijl hij ergens daarvoor ook twee journalisten van BN De Stem verbaal had bedreigd. Het voorval liep voor Karelse met een sisser af, daar de voetbalclub hem een officiële waarschuwing gaf.

De supporters van NAC sluiten af met het volgende: “We roepen niet om de hele organisatiestructuur om te gooien. Het is echter wel tijd voor een flinke make-over met nieuwe gezichten, die met aandacht voor de juiste rolopvatting, een einde maken aan de huidige en niet bij een professioneel voetbalorganisatie passende werk-en samenwerkingscultuur.”

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties