Nottingham Forest beschuldigt VAR van clubvoorkeur en overweegt stappen

Nottingham Forest overweegt zijn opties na de 2-0 nederlaag bij Everton zondag. The Tricky Trees beschuldigen op X de videoscheidsrechter van favoritisme, nadat het - naar eigen zeggen - drie keer een penalty werd ontnomen.

Everton wist het cruciale degradatieduel uiteindelijk met 2-0 winnend te besluiten. Doelpunten van Idrissa Gueye en Dwight McNeil bleken uiteindelijk genoeg voor de zege. Door de tweede puntenmindering moeten the Toffees nog altijd vrezen voor degradatie.

Three extremely poor decisions - three penalties not given - which we simply cannot accept. We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times. NFFC will now consider its options.