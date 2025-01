Nordin Amrabat bereikt persoonlijk akkoord en vervolgt carrière in Engeland

Nordin Amrabat gaat zijn carrière vervolgen bij Championship-club Hull City. The Hull Daily Mail schrijft dat de 37-jarige vleugelaanvaller een akkoord heeft bereikt met de club en daar een contract tekent tot het einde van het seizoen.

Amrabat speelde in de eerste seizoenshelft nog voor AEK Athene, maar verzocht de club om zijn contract te ontbinden. Volgens de Engelse krant omdat de Marokkaan terug wil keren naar Engeland, wat ijs en weder dienende ook gaat gebeuren.

Amrabat, die eind maart 38 wordt, gaf de afgelopen jaren geregeld aan een terugkeer naar Nederland te zien zitten. Het ligt gezien zijn respectabele voetballeeftijd echter niet voor de hand dat dat nog gaat gebeuren.

De in Naarden geboren aanvaller heeft donderdag al meegetraind met Hull, en zou dit weekend al kunnen debuteren tegen Millwall. De club heeft zijn komst nog niet bevestigd.

Amrabat, de oudere broer van Fenerbahçe-middenvelder Sofyan, begon zijn profcarrière in Nederland bij FC Omniworld, het tegenwoordige Almere City. Zijn echte doorbraak beleefde hij bij VVV-Venlo, waar hij een toptransfer naar PSV verdiende.

Na 2,5 jaar in Eindhovense dienst vertrok hij naar Kayserispor, waarna hij via Galatasaray, Málaga, Watford, Leganés en Al-Nassr in 2021 transfervrij tekende bij AEK. In die jaren verzamelde Amrabat ook 64 caps bij het Marokkaanse nationale team.

Amrabat moet manager Ruben Selles van meer opties op de flanken voorzien. Zomeraanwinsten Liam Millar and Mohamed Belloumi zijn do blessures tot het einde van het seizoen niet inzetbaar. Hull staat momenteel 22ste, wat aan het einde van de rit degradatie naar de League One zou betekenen.