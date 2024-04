‘Nieuwe analisten nemen af en toe doodsbang plaats naast Kenneth Perez'

Nico Dijkshoorn ergert zich groen en geel aan Kenneth Perez. Waar Dijkshoorn vroeger altijd groot fan was van de Deense analist, begint hij hem nu steeds meer op de zenuwen te werken.

Dijkhoorn liet zich in 2022 tegenover Voetbalzone nog lovend uit over de analist van ESPN. “Kenneth Perez vind ik sensationeel goed. Hij is zelf voetballer geweest en gewoon goudeerlijk. Hij is altijd to the point en verfrissend.”

“Als iemand zegt: ‘We hebben naar een goede wedstrijd gekeken.’ En dat hij dan reageert met: 'Vind je?’ Ja, dan heb je mij al. Dan ben ik nieuwsgierig waarom hij het geen goede wedstrijd vond. Perez is deskundig, maar niet zo van dat oude wereldje beschermen.”

Vier maanden geleden bevestigde Dijkshoorn in een column voor Voetbal International dat hij jarenlang fan was van Perez, echter kwam daar verandering in doordat de analist sinds kort ‘leuk is gaan doen’.

In zijn nieuwste column voor het weekblad schrijft Dijkshoorn zijn ergernis van zich af. “Helaas heb ik Kenneth Perez de laatste jaren zien veranderen in een televisiemannetje. In iemand die iedere uitzending wil laten zien dat hij het vak begrijpt.”

De ‘oude-jongens-krentenbrood-gedoe’ begint Dijkshoorn steeds meer op de zenuwen te werken. “Iedere tweede zin van Kenneth Perez begint met: ‘Ja maar’, of: ‘Is dat nou wel zo?’ Heel verfrissend zou je zeggen, toch jeukt er iets. Hij vindt het allemaal net iets te fijn, Kenneth. Hij zit daar bij ESPN op vijf verschillende plekken tegelijk iets te veel de Aristoteles van de Nederlandse voetbaljournalistiek uit te hangen.”

Volgens Dijkshoorn kijkt Perez altijd met een zeker dedain naar andere ex-voetballers aan tafel en zijn nieuwe analisten ‘af en toe doodsbang’ als ze naast Perez plaatsnemen in de studio van ESPN. “Dan is het voor de liefhebbers mooi om te zien hoe Kenneth Perez ze als een loerende zeearend observeert. Wachten, wachten en hap, in hun nek. Daarom vond ik Jasper Cillessen dit weekend een held. Hij haalde zijn gram.”

