Net sluit zich rond Barcelona: ook Laporta aangeklaagd in omkoopschandaal

Woensdag, 18 oktober 2023 om 13:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:21

Joan Laporta is door de Spaanse justitie aangeklaagd in het onderzoek naar vermeende omkoping rond de aanstelling van scheidsrechters in LaLiga, zo is woensdag duidelijk geworden. De voorzitter van FC Barcelona wordt samen met twee voorgangers ervan verdacht dat hij het bedrijf van voormalig scheidsrechtersbaas José Maria Enriquez Negreira tussen 2001 en 2018 bijna zeven miljoen euro zou hebben betaald.

Voormalig Barcelona-voorzitters Josep Maria Bartomeu en Sandro Rosell werden in het grootschalige onderzoek ook al aangeklaagd vanwege vermeende corruptie. Enriquez Negreira fungeerde tussen 1994 en 2018 als een van de vicevoorzitters van de scheidsrechterscommissie in Spanje en zou in die periode zijn invloed hebben gebruikt bij de aanstelling van arbiters bij competitiewedstrijden van Barcelona.

De Spaanse justitie wil nu weten wat precies het doel was van Barcelona wat betreft de betalingen aan het bedrijf van Negreira. Ook wil men weten wie akkoord heeft gegeven voor het miljoenenbedrag en of Barcelona daadwerkelijk voordeel heeft gehad met de keuze van bepaalde scheidsrechters voor duels in LaLiga.

Laporta is bepaald niet gediend van de beschuldigingen van vermeende corruptie, die hij omschreef als 'pure laster'. De ervaren bestuurder diende Barcelona tussen 2003 en 2010 al voorzitter en keerde in 2021 als opvolger van Bartomeu terug in die functie. Zijn ambstermijn in het Spotify Camp Nou loopt over drie jaar af.

Mocht het daadwerkelijk tot een veroordeling komen, dan gaat Laporta volgens diverse Spaanse media voor drie tot zes jaar de gevangenis in. De Barcelona-preses ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet en heeft reeds meerdere keren aangegeven volledige openheid van zaken te willen geven richting justitie in Spanje.

Inval

De Guardia Civil, een Spaanse politie-eenheid met onder meer civiele functies, doorzocht eind september verschillende gebouwen van de nationale scheidsrechtersbond in verband met het mogelijke arbitrageschandaal waar Barcelona dus bij betrokken is. De Spaanse voetbalbond (RFEF), met Pedro Rocha als president na het aftreden van Luis Rubiales, zegde direct zijn volledige medewerking toe.

De huiszoekingen maken onderdeel uit van de tweede fase binnen het onderzoek. Joaquín Aguirre, hoofd van de voornaamste onderzoeksrechtbank in Barcelona, sprak van omkoping en wil Barcelona daarvoor vervolgen. "We maken onderscheid in passieve omkoping, dat gaat om Negreira en zijn zoon, en actieve omkoping, waar Barcelona van verdacht wordt." Spaanse media meldden dat er niemand was aangehouden bij de politieactie. Er werden ook geen mededelingen gedaan over eventuele vondsten.