Nederlands elftal begint mede dankzij eerste Oranje-goal Joshua Zirkzee winnend aan Nations League

Het Nederlands elftal is de nieuwe Nations League-campagne begonnen met een verdiende zege op Bosnië en Herzegovina. In het Philips Stadion legden de mannen van Ronald Koeman bij vlagen mooi voetbal op de mat, maar mede door twee simpel weggeven tegentreffers werd het nog 5-2. Joshua Zirkzee opende middels zijn eerste interlandgoal de score, waarna Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Wout Weghorst en Xavi Simons de rest van de Nederlandse doelpuntenproductie verzorgden.

Bij Oranje behield Bart Verbruggen tussen de palen de basisplek die hij op het EK al had. Hetzelfde gold achterin voor Denzel Dumfries, aanvoerder Virgil van Dijk en Nathan Aké. Matthijs de Ligt verving de geblesseerde Stefan de Vrij.

Op het middenveld was er een basisplaats voor Ryan Gravenberch, die deze zomer in Duitsland wel van de partij was, maar geen minuut in actie kwam. Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders completeerden de middelste linie, achter aanvallers Xavi Simons, Cody Gakpo en basisdebutant Joshua Zirkzee.

In minuut dertien creëerde Oranje de eerste échte kans. Simons was overgestoken naar de linkerflank, waar hij naar binnen dribbelde en vanaf de rand van de zestien zijn geluk wilde beproeven. Zijn schot werd meteen gekraakt en vloog via een Bosnisch been de lucht in, waarna Zirkzee het snelst reageerde en met de achterkant van zijn hoofd raak kopte: 1-0. Het betekende de eerste goal van de jonge spits namens het Nederlands elftal.

Vrijwel direct na de openingstreffer had Bosnië en Herzegovina langszij kunnen komen. Nalatig ingrijpen van de Oranje-defensie resulteerde in een goede schietkans voor rechtervleugelverdediger Jusuf Gazibegovic, maar zijn poging ging recht op Verbruggen af.

Na dat moment van onoplettendheid nam Nederland snel weer het heft in handen en werd het gevaarlijk via Dumfries, die van heel dichtbij tevergeefs probeerde af te leggen op Zirkzee. Kort daarop kwam Bosnië en Herzegovina in minuut 27 langszij.

Denis Huseinbasic werd op het middenveld volledig over het hoofd gezien door het Oranje-blok, waarna hij alle tijd had om de diep lopende Ermedin Demirovic in te spelen. Oog in oog met Verbruggen faalde de spits niet: 1-1. Lang had Nederland niet nodig om te reageren, maar de poging van Gakpo werd in de korte hoek gepakt door doelman Nikola Vasilj.

Voor rust zou het Nederlands elftal via onder meer Reijnders nog héél dicht bij een treffer komen. De middenvelder van AC Milan speelde zichzelf vrij na een heerlijk één-tweetje met Zirkzee, om vervolgens vanaf de rand van de zestien hard op de lat te schieten. Enkele minuten later schoot Reijnders wél raak.

Zirkzee liet zich uit de spits zakken om de bal te ontvangen. Hij vond Reijnders tussen de linies, waarna de creatieveling zijn tegenstander voorbij dribbelde en van dichtbij de 2-1 kon maken.

In het tweede bedrijf, waaraan begonnen werd met dezelfde 22 spelers, had Oranje heel snel opnieuw kunnen scoren. Na een heerlijk hakje van Gakpo vond Reijnders zich opnieuw in scoringspositie, maar deze keer redde de Bosnische doelman. Uit de daaropvolgende hoekschop kopte Van Dijk, die zijn 75ste interland speelde, maar nipt over.

Tien minuten na de theepauze, die Oranje ogenschijnlijk goed had gedaan, viel de 3-1 alsnog. Gravenberch wist Reijnders met een fraaie steekpass te bereiken in de zestien, waarna laatstgenoemde de achterlijn haalde en voorgaf. Voor Gakpo was scoren in het lege doel vervolgens een koud kunstje.

Meteen na de derde Nederlandse treffer had ook de vierde kunnen en misschien wel moeten vallen. Van heel dichtbij wist zowel Reijnders als Simons uit de kluts niet te scoren. 25 minuten voor tijd volgde een mooi moment voor Jurriën Timber. De verdediger van Arsenal, die maandenlang uit de roulatie was met een kruisbandkwetsuur, viel in voor de licht geblesseerde Dumfries en maakte daarmee zijn eerste minuten voor Nederland in anderhalf jaar tijd.

Tien minuten later, terwijl er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht leek voor Oranje, werd het toch weer spannend. Vanaf de Bosnische rechterflank werd de bal voor geslingerd, in de richting van De Ligt.

De verdediger van Manchester United dacht de enige speler in de Nederlandse zestien te zijn en waande zich veilig, maar achter hem dook Edin Dzeko op. De voormalig topspits kon Verbruggen vervolgens van dichtbij passeren: 3-2. Snel daarna volgde een nieuwe kans voor de bezoekers na een lage voorzet vanaf links, maar ditmaal wist Verbruggen redding te brengen, al moest hij dat bekopen met een knietje tegen het hoofd.

Tien minuten voor tijd kwam ook Quinten Timber binnen de lijnen, waarmee voor het eerst sinds de broers Ronald en Frank de Boer weer eens een tweeling op het veld stond bij het Nederlands elftal.

Met de Feyenoorder binnen de lijnen poogde Oranje het duel uit te spelen en dat lukte. Sterker nog: Nederland zou de voorsprong nog uitbouwen. Na een door de keeper gekeerde afstandspoging van Quinten Timber stond invaller Wout Weghorst op de juiste plek om de rebound binnen te tikken (4-2), alvorens Simons op aangeven van Donyell Malen de 5-2 op het bord zette in de blessuretijd.