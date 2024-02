Naast Rijkhoff debuteert aankoop van 8 miljoen in basis bij Jong Ajax

Julian Rijkhoff gaat maandagavond zijn debuut maken namens Jong Ajax. De spits werd afgelopen januari overgenomen van Borussia Dortmund en gaat in de Keuken Kampioen Divisie zijn eerste minuten maken in het Nederlandse profvoetbal. De Amsterdamse beloften nemen het, met Rijkhoff en doelman Gerónimo Rulli in de basis, op tegen Jong FC Utrecht. Het affiche vindt plaats op Sportcomplex Zoudenbalch en begint om 20.00 uur.

Daarmee staat Rijkhoff voor zijn eerste officiële wedstrijd op de Nederlandse velden. De aanvaller kwam reeds in actie namens verscheidene jeugdteams van Ajax, maar namens de hoogste beloftenploeg kwam hij in zijn eerdere periode bij de Amsterdammers nog niet tot minuten.

Naast Rijkhoff begint ook Rulli in de basis. Voor de Argentijnse keeper is het eveneens zijn debuut namens Jong Ajax. Verder verschijnen onder meer Anton Gaaei, Ahmetcan Kaplan, Ar'Jany Martha, Silvano Vos en Kian Fitz-Jim aan de aftrap.

De wedstrijd tussen Jong Utrecht en Jong Ajax is een duel tussen de nummers vijftien en zeventien van de Keuken Kampioen Divisie. Eerder dit seizoen troffen de twee teams elkaar op De Toekomst. Destijds trokken de Amsterdamse beloften aan het langste eind: 2-1.

Rijkhoff werd al enige tijd voor zijn transfer naar de huidige nummer vijf van de Eredivisie gelinkt aan een terugkeer bij Ajax. Kelvin de Lang, die gedurende de afgelopen transferperiode verantwoordelijk was voor het transferbeleid van de Amsterdammers, bereikte al tijdig een akkoord met de negentienjarige aanvalsleider en diens werkgever.

De Raad van Commissarissen ging echter voor een transfer liggen, daar het nodig werd geacht dat Ajax eerst spelers zou verkopen voor er versterkingen binnengehaald konden worden. Uiteindelijk ging ook de RvC overstag en kon de deal op Deadline Day worden afgerond.

Ajax maakte een bedrag van rond de anderhalf miljoen euro over naar Dortmund. Dit bedrag kan door bonussen en een doorverkooppercentage iets oplopen. Rijkhoff tekende in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2027, met een optie voor een extra jaar.

Eerder stond de in Purmerend geboren spits ook al onder contract bij Ajax. Tussen 2012 en 2021 vertegenwoordigde Rijkhoff verschillende jeugdteams op De Toekomst, alvorens hij in de winter van 2021 koos voor een overstap naar Dortmund.

Opstelling Jong Ajax: Rulli; Gaaei, Aertssen, Kaplan, Martha; Vos, Fitz-Jim, Brandes; Banel, Rijkhoff, Kalokoh.

Opstelling Jong FC Utrecht: Branderhorst; Van Hees, Kooy, Held; Jenner, Andersen, Van der Wegen; Akkerman, Van de Haar, Blake.

