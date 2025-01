Mike Verweij spreekt Fabrizio Romano tegen: Ajax werkt niet mee aan vertrek Jordan Henderson

Ajax heeft AS Monaco een ‘nee’ verkocht wat betreft de verkoop van Jordan Henderson, zo meldt clubwatcher Mike Verweij namens De Telegraaf donderdag, enkele minuten na de primeur van transferjournalist Fabrizio Romano.

De Amsterdammers willen de 34-jarige middenvelder deze winter niet kwijt. “De voormalig Engels international wordt te belangrijk geacht in de strijd om de bovenste twee plaatsen”, aldus Verweij.

Volgens de journalist wil Monaco ver gaan om Henderson naar de Ligue 1 te halen. “Maar Ajax is onvermurwbaar en heeft aangegeven pas in de zomer over een transfer te willen praten.”

Mogelijk was Romano te voorbarig, want volgens de transfergoeroe hing een ‘here we go’ al in de lucht. De Italiaanse journalist meldde via X plotseling dat Henderson spoedig tot medio 2026 zou tekenen bij Monaco.

Ajax nam Henderson een jaar geleden transfervrij over van Al-Ettifaq. De ervaren controleur strijkt in de Johan Cruijff ArenA een fors miljoenensalaris op, terwijl de recordkampioen eigenlijk moet bezuinigen.

Onder Francesco Farioli is Henderson uitgegroeid tot een belangrijke kracht in Amsterdam. Opvallend genoeg heeft Henderson volgens Voetbal International wel oren naar een transfer.

De in Sunderland geboren middenvelder zou hopen op medewerking van Ajax. Henderson speelde tot dusver 43 wedstrijden in Amsterdamse dienst, waarin hij acht assists gaf.