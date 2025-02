Ajax-uitblinker vertelt over transfer: 'Hij was top. Hij deed beloftes en kwam ze ook na'

Mika Godts heeft in een uitgebreid interview met ESPN teruggeblikt op zijn overstap naar Ajax. De Belgische linksvoor begint te stralen wanneer hem gevraagd wordt naar de man die hem naar Amsterdam haalde: Klaas-Jan Huntelaar.

Huntelaar werd in 2022 aangesteld als technisch manager bij Ajax. De voormalig topschutter was in de winter van 2023 hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de transfer van Godts. Aan het einde van dat jaar raakte hij uit de roulatie met een burn-out.

Godts krijgt een glimlach op zijn gezicht als interviewer Cristian Willaert begint over de man die hem naar Ajax haalde. “Klaas was echt top. Hoe hij me hier naartoe heeft gehaald…”

“Hij heeft me dingen beloofd en is ze vervolgens ook echt nagekomen”, gaat Godts verder over the Hunter. “Hij heeft echt moeite gedaan en mij op een mooie manier naar Ajax gehaald. Ik ben hem daar nog steeds dankbaar voor.”

Ondanks het feit dat de voormalig spits van onder meer Real Madrid en AC Milan een stapje terug heeft gedaan, onderhoudt hij nog altijd contact met de 19-jarige Godts. “Klaas is altijd erg kritisch.”

“Hij appt me dan dat ik wat rustiger voor het doel moet blijven of dat ik altijd bij de tweede paal moet zijn, of dat ik meer op mijn diepgang moet letten”, aldus de uitblinker van Ajax.

Godts werd in 2023 voor één miljoen euro overgenomen van KAA Genk. Dit seizoen kwam hij al 33 keer in actie voor de Amsterdammers. Hij liet tot dusver acht doelpunten en vijf assists noteren.