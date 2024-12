Micha Jansen (23) gaat belangrijke technische functie bij Feyenoord invullen

Micha Jansen is de nieuwe hoofdscout van Feyenoord, zo meldt supporterswebsite FR12.nl. De 23-jarige medewerker neemt het stokje over van Christos Akkas, die inmiddels werkzaam is bij Olympiakos.

Jansen is ondanks zijn leeftijd al geruime tijd actief in de voetballerij. De jonge Zeeuw werd opgeleid door Piet de Visser en was vervolgens bijna vijf jaar in dienst bij de meesterscout zelf.

In 2019 kreeg Jansen de kans om bij Willem II aan de slag te gaan. Na twee seizoenen pikte Feyenoord hem op in Tilburg.

Sinds 2021 maakt Jansen deel uit van de succesvolle scoutingafdeling van Feyenoord. Met een interne vervanger van Akkas kiest Feyenoord ervoor om de continuïteit te waarborgen.

Akkas werkte jarenlang bij de Griekse topclub PAOK Saloniki, tot hij in april 2021 aan de slag ging bij Feyenoord. In eerste instantie als scout, maar in de zomer van 2023 maakte hij promotie naar de functie van hoofdscout.

In oktober maakte Feyenoord het vertrek van Akkas wereldkundig. Hij verricht inmiddels ook scoutingswerkzaamheden voor Rio Ave en Nottingham Forest.

Jansen gaat bij Feyenoord nauw samenwerken met Mark Ruijl, die op 1 oktober werd gepromoveerd van verhuurmanager tot technisch directeur.