Met dit rugnummer gaat Rayane Bounida zijn doorbraak beleven bij Ajax

Rayane Bounida blijft de komende jaren speler van Ajax, zo maakte de club zaterdag bekend via de officiële kanalen. De achttienjarige Belg blijft tot minstens medio 2028 in de Johan Cruijff ArenA voetballen.

De Amsterdammers hebben tevens de optie om Bounida’s verbintenis met een seizoen te verlengen. In gesprek met Ajax TV reageert de tiener op zijn contractverlenging. “Ik ben blij dat het eindelijk rond is.”

“Toen ik hier als klein jongetje aankwam, had ik een doel. Mijn doel was om het doel dat Appie had, om door te breken in Ajax 1, voort te zetten voor hem. Ik wil dat nog steeds. Dat is ook een grote reden dat ik bij Ajax wil blijven”, aldus Bounida.

Teamgenoten vergelijken Bounida regelmatig met Abdelhak Nouri. “Ik heb vaak gehoord dat ik een beetje als Appie speel. Op de club zeggen ze ook vaak dat ik dezelfde grapjes heb als hem en dezelfde loopstijl. Dat geeft mij meer motivatie om door te knallen.”

De onderhandelingen tussen Bounida en Ajax verliepen stroef. “Voor mij was het in het begin wel moeilijk, maar het gaat steeds beter. Ook met de club. Ik vind dat we de goede richting op gaan. Wat ik weet, is dat ik iedere dag weer klaar moet staan op het veld en mezelf moet bewijzen.”

“Ik denk dat ik goed in mijn vel zit, dat heb ik al een aantal keren laten zien op het veld. Ik hoop dat ik deze lijn kan doortrekken en mezelf kan blijven”, besluit Bounida, die tegen Feyenoord (2-1 winst) en Union Sint-Gillis (0-2 winst) werd opgenomen in de wedstrijdselectie van Ajax.

Het lijkt erop dat Bounida bij zijn naderende debuut in de hoofdmacht rugnummer 64 gaat dragen. De kans is groot dat het Belgische talent zondag tegen Heracles Almelo weer op de bank zit bij Ajax.