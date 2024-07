Memphis Depay moet lachen en draait even de rollen om in interview met ESPN

Memphis Depay is zeer tevreden met de overwinning van het Nederlands elftal. Het achtstefinaleduel met Roemenië was beduidend beter dan het treffen met Oostenrijk, vindt de aanvaller.

“Ik denk dat je zo snel mogelijk wil herstellen na een mindere wedstrijd en dat hebben we vandaag gedaan”, analyseert Memphis de wedstrijd na afloop bij ESPN.

Het verschil ten aanzien van het duel met Oostenrijk (3-2 verlies) zat hem in de overtuiging in de duels en het nemen van initiatief aan de bal, denkt Memphis, die zijn 96ste interland speelde en daarmee op gelijke hoogte kwam met Arjen Robben.

“Dat sprankelende zit er ook wel in”, glimlacht de nummer twee Oranje-topscorer aller tijden. “We moeten ook niet doen alsof het na één wedstrijd die slecht is gegaan weggaat”, doelt de aanvaller op de kwaliteiten van het Nederlands elftal.

“We moeten tevreden zijn vandaag, naar de verbeterpunten kijken en doorgaan.” Want een verbeterpuntje is er nog wel, denkt Memphis. “De eerste helft had je met 0-2, 0-3 in de rust naar binnen kunnen gaan. Maar uiteindelijk hebben we dat in de tweede helft wel gedaan.”

Door de overwinning stoot Oranje door naar de kwartfinales. Daar treft de ploeg van bondscoach Ronald Koeman Turkije of Oostenrijk. Eerder dit EK speelde Nederland uiteraard al tegen de Oostenrijkers.

Dat duel ging met 3-2 verloren. Mochten de Oostenrijkers dinsdagavond winnen van Turkije, lonkt dus de kans op revanche voor Koeman en zijn manschappen. Maar off Memphis een voorkeur heeft qua tegenstander in de kwartfinale?

“Maakt me niet uit”, antwoordt hij ontkennend. “Jij?”, stelt de aanvaller lachend de wedervraag aan ESPN-presentator Vincent Schildkamp. Hem maakt het ook niet uit. “We moeten beide gewoon winnen.”

Daar is Memphis het roerend mee eens. “Wie we ook tegen komen, we moeten winnen. Dat is de enige optie”, besluit de inmiddels transfervrije spitst.

