Memphis Depay bespeelde arbiter Clément Turpin in de rust van Spanje - Nederland: ‘Ik liep naar hem toe en zei…’

Memphis Depay is teleurgesteld na het verlies van het Nederlands elftal tegen Spanje (4-3 na strafschoppen), al reist hij met opgeheven hoofd terug naar Brazilië. In de reguliere speeltijd van het Nations League-duel schoot de aanvaller van Oranje raak uit een strafschop, die hij zelf had veroorzaakt. Kort voor de penalty attendeerde hij arbiter Clément Turpin op het gedrag van zijn directe tegenstander.

“Natuurlijk was het zuur”, zo begint Memphis voor de camera van de NOS. “ Als je je honderdste speelt, wil je eraan terugdenken dat je hebt gewonnen. Maar penalty's... dan kan het alle kanten op gaan.

“Ik had er vertrouwen in en de penalty’s werden goed genomen. Het geluk was aan hun kant, en dat is gewoon zonde. We hebben een goede wedstrijd gespeeld en strijd geleverd. We moeten de positieve punten meenemen naar de volgende wedstrijd.”

Memphis kreeg tijdens de reguliere speeltijd een penalty van Turpin en schoot die feilloos binnen. De aanvaller van Oranje vindt dat hij eerder al een strafschop had moeten krijgen, maar in de eerste helft weigerde de scheidsrechter een penalty te geven. Daarom ging Memphis in de rust het gesprek aan.

“Of het een penalty was? Ik vind van wel. Ik had er in de thuiswedstrijd ook al eentje moeten krijgen. Robin Le Normand was alleen maar met mij bezig; hij wist niet eens waar de bal was.”

“De hele eerste helft had hij al twee armen om mij heen. In de rust liep ik al naar de scheidsrechter toe en zei ik dat hij een keer moest gaan kijken.” Negen minuten na rust kreeg Memphis een strafschop. “Die penalty was vol overtuiging. Hij zat er goed in.”

“We hadden nog even het gevoel dat we hem konden winnen voor de penalty’s, maar helaas zat dat er niet in. We gaan gewoon door”, besluit Memphis.