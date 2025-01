Mario Been zag 'zielige' actie van Brian Priske bij bekerzege Feyenoord

Mario Been zet zijn vraagtekens bij Brian Priskes keuze om Luka Ivanusec in de blessuretijd van het duel tussen Feyenoord en Rijnsburgse Boys (1-4) nog tussen de lijnen te brengen. "Dat vond ik wel zielig", oordeelt de analist bij EPSN.

Feyenoord kende woensdag weinig moeite met de amateurs van Rijnsburgse Boys. Na zeven minuten keken de Rotterdammers al tegen een 2-0 voorsprong aan, toen Santiago Gimenez en Givairo Read namens de bezoekers doel troffen.

De twee mannen vertolkten ook bij de derde Feyenoord-goal een hoofdrol. De Mexicaan kopte een perfect aangesneden voorzet van Read vakkundig binnen.

Via Ilias Kariouh deden de amateurs nog wat terug voor de theepauze en in de tweede helft werd de wedstrijd er niet beter op. Feyenoord kon pas in de slotfase een kraaltje aan het telraam toevoegen.

Ibrahim Osman snelde zijn tegenstander voorbij en prikte raak, maar kon na het maken van zijn doelpunt niet verder. Toen de Ghanees al eventjes op de reservebank had plaatsgenomen, bracht Priske Ivanusec - net als Hugo Bueno - in minuut 91 tussen de lijnen.

Hans Kraay junior en Been kunnen daar weinig begrip voor opbrengen. "Dat vond ik wel zielig", stelt de oud-Feyenoord-trainer meteen. Kraay junior sluit zich aan bij de woorden van zijn collega.

"Hij heeft het niet laten zien bij Feyenoord. Hij mag weg, alleen deze invalbeurt vind ik een klein beetje pijnlijk. Priske is niet iemand die spelers pijn wil doen, maar hij valt nu één minuut en 58 seconden in. Val dan niet in!", is de analist van mening.

Volgens het vaste gezicht van ESPN was dit bekerduel een uitermate geschikte mogelijkheid voor Priske om Ivanusec op de nummer tien-positie te posteren. "Daar heeft hij genoeg kwaliteiten voor", vult Been aan, die tenslotte suggereert dat Feyenoord uit angst voor een blessure en met het oog op een transfer de speeltijd voor de Kroaat niet wil riskeren.