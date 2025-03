Marciano Vink heeft 'diep respect' voor zijn Ajax-speler van het jaar: 'Mega ontwikkeld'

ESPN-analist Marciano Vink laat zondag weten diep onder de indruk te zijn van Kenneth Taylor. In de ogen van Vink zou de middenvelder het op dit moment zelfs verdienen om uitgeroepen te worden tot Ajacied van het jaar.

"Als je nu die verkiezing zou houden, is hij veruit de nummer één", spreekt Vink klare taal in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax en AZ om 16.45 uur aftrappen. "Ja, veruit. Ik vind Hato daarachter horen. Sutalo heeft megastappen gemaakt."

"Maar als je weet wat hij voor een elftal doet en de diepte die hij brengt...", vervolgt Vink over Taylor. "Er zijn weinig spelers die diepte maken in dit elftal. Godts wil de bal in zijn voeten, Traoré ook aan de rechterkant."

"Je hebt in het spel en met name in het gedeelte waarin je de bal niet altijd hebt, diepte nodig. Dit zijn allemaal diepteloopjes waarmee hij zijn medespelers kansen geeft om te scoren. Dit zijn ballen waar hij vorig jaar niet aan toekwam", doelt hij onder meer op Taylors treffer in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Vink is van mening dat Taylor vorig seizoen aan het zwemmen was op het middenveld 'vanwege het tactische plan dat destijds gehanteerd werd'. "Maar nu hij als een veredelde 8, halve 10 aan het spelen is, kan hij die sprintjes maken."

"En als je dan spelers hebt die die ballen erachter kunnen leggen, zoals tegen Feyenoord-uit, dat was ook weer een sprint van Taylor... Hij heeft zich dit seizoen mega ontwikkeld."

"Als je ziet waar hij vandaan komt... Hij werd hier vorig seizoen bijna met pek en veren het stadion uitgefloten. En je ziet waar hij nu staat, dat vind ik alleen maar... Diep respect", sluit de uiterst lovende Vink af.