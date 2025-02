De opstelling van Feyenoord voor het duel met NAC Breda is bekend. Trainer Pascal Bosschaart kiest voor Luka Ivanusec in de basis. Oussama Targhalline en Stéphano Carrillo zitten voor het eerst bij de selectie. De wedstrijd begint om 18.45 uur en is live te zien op ESPN 1.

Timon Wellenreuther staat onder de lat in het Rat Verlegh Stadion. De defensie wordt gevormd door Givairo Read, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman.

Op het middenveld krijgt Ivanusec een zeldzame basisplaats. De Kroaat staat op 10, terwijl het blok gevormd wordt door Jakub Moder en Antoni Milambo.

Centraal voorin valt de keuze van Bosschaart op Julián Carranza. De Argentijn speelt, omdat Ayase Ueda kampt met een lichte blessure. Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links) staan op de flanken.

Bart Nieuwkoop, Jordan Lotomba, Justin Bijlow, Calvin Stengs, Chris Kévin Nadje, Quinten Timber, Gernot Trauner en Ramiz Zerrouki zijn er niet bij.

Opstelling NAC Breda: Bielica; Busi, Greiml, Van den Bergh, Lucassen; Leemans, Balard, Staring; Sauer; Van Hooijdonk, Ómarsson.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hartman; Moder, Ivanusec, Milambo; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.