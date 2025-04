Ludovit Reis sluit interlandloopbaan bij ander Europees land dan Nederland niet uit

Ludovit Reis is dit seizoen met Hamburger SV dicht bij promotie naar de Bundesliga. De verwachting is dat de middenvelder uit Haarlem na dit seizoen vertrekt. Met name Club Brugge heeft in Reis, die bovendien dichter bij het punt komt dat hij moet kiezen in zijn interlandloopbaan.

De ouders van Reis (24) zijn geboren in Slowakije, het land waar hij veel familie heeft wonen. Reis spreekt bovendien vloeiend Slowaaks, maar tot op heden heeft hij een interlandloopbaan bij dat land niet serieus overwogen.

Ruim twee jaar geleden, in maart 2023, wees Reis al een aanbod af van de Slowaakse voetbalbond. De rechtspoot vond het destijds te vroeg om een definitieve keuze te maken, maar in de toekomst draagt hij mogelijk toch het shirt van de sokoli (de valken).

"Er kan natuurlijk een moment komen, maar daar zit ik nu niet aan te denken. Natuurlijk heb ik veel ervaringen opgedaan, maar ik ben eigenlijk een jonge speler", vertelt Reis voor de camera van Viaplay.

"Ik wil niet te ver in de toekomst kijken, wat er gaat gebeuren. Ik laat het lekker op me afkomen. Het enige wat ik kan controleren voor mezelf is dat ik altijd scherp blijf, positief blijf en dat ik altijd alles geef. Altijd beter willen worden. Daar ben ik altijd mee bezig", aldus Reis, die tot medio 2026 vastligt bij HSV.

Mede doordat hij na dit seizoen nog maar een contract voor een jaar heeft, lijkt aanstaande zomer een goed moment voor beide partijen om over te gaan tot verkoop. Eerder deze maand wist journalist Stefan Bleeker van RTV Noord te melden dat Reis hoogstwaarschijnlijk voor vijf miljoen euro naar Club Brugge gaat.

Tot een optreden in het grote Oranje kwam het vooralsnog nooit. Wel kwam hij zeventien keer uit voor Jong Oranje. Met HSV is hij dit seizoen dicht bij promotie naar de Bundesliga. De ploeg uit Hamburg staat tweede, goed voor directe promotie, met vier duels te gaan en vier punten meer dan FC Magdeburg.