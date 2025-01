Louis van Gaal verschijnt plots in zeer cryptische video van ESPN

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een bijzonder en cryptisch aankondigingsfilmpje van ESPN, waar Louis van Gaal de hoofdrol vertolkt.

De video duurt niet langer dan vijftien seconden, maar biedt alle ruimte voor speculatie. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal knoopt zijn jasje dicht, loopt naar de camera en stelt een simpele vraag.

"Ben jij er klaar voor?", vraagt Van Gaal streng aan de camera. Vervolgens wordt het scherm zwart en komt er levensgroot '8 januari' in beeld te staan. Kijkers speculeren er direct op los.

Sommigen vermoeden dat het iets te maken heeft met de geruchten aangaande een functie bij de Indonesische voetbalbond. Overigens meldde Voetbal International dat Alex Pastoor hard op weg is om de binnenkort startende bondscoach Patrick Kluivert te gaan ondersteunen als assistent-trainer.

Andere reageerders speculeren over een heel andere rol voor Van Gaal: een als analist bij ESPN. Of de 73-jarige voormalig trainer daar echter aan wil beginnen, is nog de vraag.