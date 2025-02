Liverpool wint na weinig overtuigd optreden met minimale cijfers van Wolverhampton Wanderers

Liverpool heeft zondag met de nodige moeite weten af te rekenen met Wolverhampton Wanderers. De ploeg van manager Arne Slot had het op Anfield lastig met de degradatiekandidaat, maar won wel: 2-1. Luis Díaz en Mohamed Salah bezorgden Liverpool een 2-0 ruststand, voordat Matheus Cunha de spanning helemaal terugbracht. Koploper Liverpool hield echter stand en staat nu zeven punten voor op naaste achtervolger Arsenal. Wolverhampton staat twee punten boven de streep.

Bij Liverpool stonden Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch aan de aftrap. Cody Gakpo ontbrak wegens een blessure, waardoor Slot in de spits een plek inruimde voor Diogo Jota. De Portugees werd in zijn rug bijgestaan door Salah, Dominik Szoboszlai en Díaz. Curtis Jones ontbrak wegens een schorsing.

Liverpool kwam na een klein kwartier spelen op voorsprong. Jota zakte goed uit en stond aan de basis van een vlotte aanval. Díaz bezorgde de bal bij Salah, die de Colombiaan op zijn beurt bediende met een hoog steekballetje. Díaz werd uit balans gebracht, maar wist de bal al vallend in het doel te deponeren: 1-0.

Liverpool was de bovenliggende partij en ging op zoek naar de verdubbeling van de score. Jota, die een prima wedstrijd speelde, dribbelde in de zestien om ruimte te creëren voor het schot. De valse spits probeerde het in de korte hoek, waar doelman José Sá net op tijd bij zat.

Enkele minuten later speelde Sá juist een negatieve hoofdrol, toen hij te laat was en de instormende Díaz ietwat klungelig neerhaalde in de zestien. De Portugees moest dat bekopen met een strafschop, die door het midden werd binnengeschoten door Salah: 2-0.

Ondanks de dubbele achterstand wilde Wolverhampton van geen opgeven weten. De ploeg van manager Vítor Pereira, die Ajax-huurling Carlos Forbs overigens geen minuten gunde, kwam dicht bij de 2-1 toen Marshall Munetsi zijn schot ternauwernood gekeerd zag worden door Alisson Becker.

De aansluitingstreffer viel halverwege de tweede helft alsnog. Cunha stuurde met één kapbeweging zowel Gravenberch als Van Dijk het bos in en schoot met links schitterend raak in de verre hoek. Wolverhampton was in het restant niet de mindere partij, maar mede door goed verdedigend werk van Jarell Quansah bleef het bij 2-1.