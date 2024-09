Liverpool herpakt zich ook in de Premier League en zet Bournemouth probleemloos opzij

Liverpool heeft zich ook in de Premier League herpakt van de 0-1 nederlaag tegen Nottingham Forest vorige week, nadat dinsdag in de Champions League al werd gewonnen van AC Milan (1-3). De ploeg van Arne Slot kende zaterdagmiddag op het eigen Anfield een vrijwel probleemloze middag tegen Bournemouth: 3-0. Luis Díaz was met twee doelpunten, alweer zijn vierde en vijfde van het nog jonge Premier League-seizoen, de grote man bij the Reds.

Slot voerde de nodige wijzigingen door ten opzichte van het met Champions League-duel met Milan, waarvan één noodgedwongen. Doelman Alisson Becker is enige tijd uit de roulatie en dus neemt Caoimhín Kelleher tijdelijk de honneurs waar tussen de palen. Voorin kreeg Darwin Núñez zijn eerste basisplek van het seizoen. Aan de kant van Bournemouth verschenen Dean Huijsen en Justin Kluivert aan de aftrap.

Het duel was amper begonnen toen Liverpool al tegen de eerste domper aanliep, ware het niet dat Antoine Semenyo de pass van Justin Kluivert vanuit buitenspelpositie tot assist promoveerde: geen doelpunt.

Ook Liverpool liet van zich horen in de openingsfase. Onder meer Andrew Robertson en Mohamed Salah werden gevaarlijk, maar huurling Kepa Arrizabalaga hield zijn doel schoon. Ook Kelleher deed dat in de twintigste minuut, toen hij heel snel en adequaat reageerde op Semenyo's gevaarlijke poging van heel dichtbij.

Enkele minuten later was het aan de andere kant wel raak. Een lange trap van achteruit van Ibrahima Konaté werd door Kepa verkeerd ingeschat, waardoor Díaz kon aannemen. De Colombiaan omspeelde vervolgens de keeper en schoot binnen: 1-0.

Meteen na de aftrap werden the Reds weer heel gevaarlijk, en weer was Díaz het eindstation. Trent Alexander-Arnold kreeg alle tijd en ruimte om zich richting de zestien van Bournemouth te verplaatsen, waar hij zijn linksbuiten inspeelde en toekeek hoe Díaz er 2-0 van maakte.

Nog voor rust zou ook de 3-0 vallen. Núñez ontving de bal op de rechterflank, kapte naar binnen en schoot met zijn chocoladebeen prachtig binnen. De Uruguayaan was ogenschijnlijk toe aan een goal, daar hij tot tranen toe geroerd was bij het juichen.

Het speloverwicht dat de manschappen van Slot in de eerste helft hadden, was ook veelal terug te zien na de rust. Zo lieten bijvoorbeeld Salah en Núñez na de score verder uit te breiden.

Een kleine twintig minuten voor tijd kwamen Cody Gakpo en Federico Chiesa binnen de lijnen. Voor laatstgenoemde betekende het zijn Premier League-debuut.

In de slotfase waren er enkele kansjes voor de bezoekers. Zo werd Kelleher getest door de sterk ingevallen Luis Sinisterra en moest de Ierse goalie gestrekt om een eigen doelpunt van Alexander-Arnold te voorkomen. Gescoord werd er niet meer en dus konden Slot en co drie punten bijschrijven.

Dankzij de overwinning neemt Liverpool de koppositie in Engeland in ieder geval voor even over van Manchester City, dat eveneens twaalf punten heeft. The Citizens komen zondag in actie tegen de andere grote kanshebber voor de titel, Arsenal.