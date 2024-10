'Laat mij samen met Michael Reiziger Ajax doen en we maken er iets goeds van'

Vroeger had hij altijd de vurige wens om zijn footprint achter te laten. De hele wereld zou weten dat Alex Pastoor trainer zou zijn geweest. Die ambitie heeft de geboren Amsterdammer niet meer. Sinds zijn vertrek bij Almere City gooit Pastoor het over een andere boeg.

Tegenwoordig werkt Pastoor onder meer als analist bij Ziggo Sport. Ook houdt hij lezingen en interviewt hij collega-trainers in zijn succesvolle podcastserie Met Open Vizier. In november brengt hij een boek uit over zijn laatste seizoen bij Almere City.

"Vroeger wilde ik een footprint achterlaten. Zo van: de wereld zal weten dat ik trainer ben geweest. Maar dat heb ik totaal niet meer", vertelt Pastoor in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Tegelijkertijd twijfel ik er niet aan dat ik de grootste clubs zou kunnen trainen in Nederland. Laat mij en Michael Reiziger samen Ajax doen en we maken er echt wel iets goeds van."

Dat Pastoor Reiziger noemt, is niet geheel toevallig. De twee werkten nauw samen in hun tijd bij Sparta Rotterdam, waar Pastoor tussen 2015 en 2017 hoofdtrainer was. "We hebben geweldig samengewerkt bij Sparta. Maar ik weet ook: het gaat niet gebeuren. Ajax, Feyenoord, die maken andere keuzes. En dat is helemaal prima."

Pastoor sluit niet uit dat hij ooit nog terugkeert in het trainersvak. Wellicht als interim-trainer. "Een club aan promotie helpen. Of juist behoeden voor degradatie. Ik heb dat een keer bij Slavia Praag (in 2014, red.) gedaan en dat is me goed bevallen."

"Waar, dat maakt me in principe niet uit. Maar hoe het voetbal in Engeland en Duitsland wordt beleefd, spreekt me erg aan. Een club als FC Kaiserslautern, die zitten zo lang al op een laag niveau, maar dat blijft een prachtige, grote Traditionsverein."

In de Championship of Schotland werken ziet Pastoor ook als een mooie uitdaging. "Ik ben het aan mijn ziel verplicht om dat eens te doen. Maar: het liefst pas na 1 januari. Op zijn vroegst."