Kylian Mbappé ontbreekt voor de tweede keer op rij in Franse selectie: ‘Het is beter zo’

Kylian Mbappé maakt voor de tweede interlandperiode op rij geen deel uit van de selectie van Frankrijk. Volgens bondscoach Didier Deschamps wilde de aanvaller van Real Madrid wel komen, maar heeft hij zelf de beslissing genomen om Mbappé niet op te roepen.

Vorige maand ontbrak Mbappé al tijdens de interlandperiode vanwege lichte fysieke klachten, terwijl hij het weekend daarvoor wel in actie kwam bij Real Madrid. Vervolgens werd de superster gespot tijdens een avondje uit in Stockholm.

Dat leverde veel commotie op, waarbij veel Fransen vonden dat Deschamps hem de aanvoerdersband voorlopig af moest nemen. Nu ontbreekt Mbappé weer bij Frankrijk, al is de reden wat anders dan de vorige keer.

Deschamps heeft nu namelijk zelf besloten Mbappé niet op te roepen. “Ik heb verschillende gesprekken met hem gehad. Ik heb erover nagedacht en heb deze beslissing genomen. Ik denk dat het zo beter is. Ik ga niet in discussie”, zo wordt de Franse bondscoach geciteerd door Voetbal International.

Deschamps benadrukt wel dat Mbappé zelf graag wilde komen. “Wat ik je kan vertellen zijn twee dingen: Kylian wilde komen, en het zijn niet de problemen buiten het sportieve die een rol spelen”, is Deschamps duidelijk. Volgens de bondscoach blijft het overigens bij één keer.

Over de inhoud van het gesprek wilde Deschamps niks kwijt. “We zijn het misschien niet eens over bepaalde onderwerpen, maar het is mijn verantwoordelijkheid om de beslissingen te nemen die ik heb genomen. Het is beter zo.”

Frankrijk neemt het de komende interlandperiode zonder Mbappé op tegen Italië (uit) en Israël (thuis). Les Bleus staat momenteel op een tweede plek in de Nations League-groep, waar ook België nog in zit. Italië is de koploper, maar heeft slechts één punt meer dan Frankrijk. De eerste twee gaan uiteindelijk door naar de finaleronde.