'Laatst appte Ronald Koeman me, en toen dacht ik: gozer, zeg éérst even iets positiefs'

Ronald Koeman junior heeft zich in een interview met De Telegraaf uitgelaten over zijn vader Ronald Koeman. De doelman van Telstar krijgt regelmatig kritiek van zijn vader op zijn prestaties, en is daar niet altijd even blij mee.

Koeman junior beleeft een uitstekend seizoen met Telstar. De club eindigde op plek zeven in de Keuken Kampioen Divisie, en neemt daardoor deel aan de play-offs om promotie en degradatie. Dinsdag staat het eerste duel op het programma, thuis tegen ADO Den Haag.

De 29-jarige Koeman junior speelt sinds 2021 bij de club uit Velsen-Zuid. De afgelopen jaren is hij ook de eerste keeper van Telstar. Dit seizoen miste de doelman bijvoorbeeld geen duel.

Zijn vader, bondscoach Ronald Koeman, zit regelmatig op de tribune bij Telstar. “Of anders kijkt hij thuis”, vertelt junior. “Het is bizar hoe hij dat beleeft. Onbegrijpelijk eigenlijk. Als ik van mijn moeder soms hoor hoe hij voor de televisie zit… Hij is heel negatief natuurlijk. Nou ja, eerder hard en een beetje nors. Mijn opa Martin was al zo en zó is mijn vader opgevoed. En nu doet hij het bij zijn eigen kinderen.”

Als voorbeeld noemt Koeman junior een situatie vlak na de met 2-1 verloren wedstrijd tegen De Graafschap begin mei. “Kom ik gefrustreerd de kleedkamer in, zie ik dat hij heeft geappt. Zegt hij dat ik het bij de eerste tegengoal anders had moeten doen. Dan denk ik gozer… zeg éérst even iets positiefs en meld een dag of wat later wat ik niet goed heb gedaan.”

“Maar dan zie ik zo’n berichtje en dan moet ik wel lachen. Ik weet natuurlijk dat hij het goed bedoelt. Maar zijn timing is nog wel eens beroerd.”

“Hij kijkt ook echt als de bondscoach”, gaat Koeman junior verder. “Bizar gewoon. Daar heb ik het soms wel eens met hem over. Hij kijkt niet per se als vader, maar als trainer. ’Slecht is slecht en goed is goed’, zegt hij altijd. Maar nogmaals, vaak denk ik wel: wees eens wat positiever, als ik voetbal ben je mijn vader en niet de bondscoach! Maar serieus: hij is zenuwachtiger als Telstar speelt dan als hij op de bank zit bij Oranje. Dan denk ik rustig aan joh.”