Krabbendam: ‘Dat hij startte bij Feyenoord zegt genoeg over de hiërarchie'

Martijn Krabbendam heeft namens Voetbal International teruggeblikt op de topper van afgelopen weekend tussen PSV en Feyenoord. Het duel tussen de nummers één en twee van de Eredivisie eindigde onbeslist (2-2) en dus blijft het gat tien punten in het voordeel van de Eindhovenaren.

Volgens Krabbendam loopt Feyenoord 'op zijn laatste benen'. "Waar PSV met Tillman, Til en Mauro Júnior frisse krachten kan opstellen bij de absentie van basisspelers, krijgt bij Feyenoord een jonge middenvelder, Milambo, de voorkeur boven een dure aankoop (Ivanusec)."

"Dat zegt niet alleen iets over de hiërarchie, de kwaliteit en het aankoopbeleid bij Feyenoord, maar ook waarom PSV dit jaar de Rotterdammers aflost als kampioen van Nederland", stelt de clubwatcher van Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De basisplaats van Milambo was enigszins verrassend te noemen. Het jeugdproduct van Feyenoord verving de geblesseerde Calvin Stengs en stond op de linkerflank geposteerd.

Het was voor de pas achttienjarige Milambo zijn tweede basisplaats van het seizoen in de Eredivisie. Eerder liet trainer Arne Slot hem in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam aan de aftrap verschijnen.

Renovatie

Krabbendam schrijft in het stuk verder over een aanstaande renovatie bij Feyenoord en noemt een groot aantal namen die zeer waarschijnlijk vertrekken: Lutsharel Geertruida, David Hancko, Mats Wieffer, Santiago Gimenez en mogelijk ook Quinten Timber.

"Insiders weten dat de club intern al volop bezig is met de invulling van de selectie. Los van dat die kwalitatief van goed niveau moet zijn, blijkt dat de club óók kwantitatief nog wel een stap mag maken. Bij Feyenoord komt het nu te veel aan op dezelfde groep spelers, bleek in Eindhoven."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties