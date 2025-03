Koeman legt uit op welke positie hij Kluivert het liefst neerzet in Nederlands elftal

Ronald Koeman is zeer te spreken over de ontwikkeling van Justin Kluivert. De kans is dan ook groot dat de aanvallende middenvelder donderdag een basisplaats heeft in de thuiswedstrijd tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League.

''Ik zie in hem meer een nummer 10'', benadrukt Koeman als hem op de persconferentie van woensdag wordt gevraagd of Kluivert beter achter de spitsen functioneert of juist een ultieme vleugelaanvaller is.

''Hij kan rechtsbuiten spelen. Dat heeft hij in zijn beginjaren ook gedaan. Ook aan de linkerkant. Maar het liefste wil je spelers gebruiken waar ze ook bij hun club spelen. En waar hij natuurlijk een geweldige ontwikkeling doormaakt in Engeland'', verwijst de bondscoach naar het sterke seizoen dat Kluivert beleeft bij Bournemouth.

Koeman gaat daarna in op de vraag of hij is verrast door de opmars van Kluivert als nummer 10. ''Je hebt altijd geloof in zijn kwaliteiten. Alleen, zijn positie was vaak aan de zijkant. Hij heeft ook keuzes gemaakt in zijn loopbaan. Ik weet nog dat ik ooit in Rome was, toen hij bij AS Roma speelde. En daarna wat omzwervingen bij Valencia enzo.''

''Maar hij heeft zich in een aantal aspecten geweldig ontwikkeld'', kijkt de Nederlandse keuzeheer altijd met plezier naar Kluivert. ''En met name in de intensiteit van spelen. Als jij je in de Premier League staande houdt, en in heel veel wedstrijden beslissend bent. En ziet hoe Bournemouth zijn wedstrijden speelt qua intensiteit.''

''Dan is dat een geweldige stap die hij in zijn ontwikkeling heeft gemaakt'', is Koeman lovend over de voormalig Ajacied.

Kees Kwakman zou Kluivert altijd opstellen in Oranje. ''De beste nummer 10 op dit moment is Justin Kluivert. Die speelt echt fantastisch in de Premier League'', zo klonk het afgelopen weekeinde in De Eretribune.